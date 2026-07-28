ABD’de İran savaşına destek geriledi: Her 3 kişiden yalnızca 1’i destekliyor

ABD’de İran’a karşı yürütülen savaşa destek her üç kişiden yalnızca biriyle sınırlı kaldı. Çatışmaların altıncı ayına girdiği dönemde yapılan ankette, savaşın başlamasından bu yana en düşük destek oranı kaydedildi.

Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma şirketinin 24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı ise geçen aya kıyasla 3 puan artarak yüzde 37’ye yükseldi. Trump’ın onay oranı geçen ay ikinci başkanlık döneminin en düşük seviyesine gerilemişti.

Ankete katılanların yüzde 69’u, Trump’ın “ABD’nin İran’daki askeri müdahalesinin hedeflerini açıkça anlatamadığını” belirtti. Cumhuriyetçi seçmenlerin de yaklaşık yüzde 40’ı aynı görüşü paylaştı.

Trump, savaşın başlangıcından bu yana İran’daki muhaliflerin yönetimi devirmesine destek verilmesi, Tahran’ın füze kapasitesinin ortadan kaldırılması ve İran’ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gibi farklı hedefler açıkladı.

İran yönetimi ise nükleer silah üretmeye çalıştığı yönündeki iddiaları sürekli olarak reddediyor.

BEYAZ SARAY: KARARLAR ANKETLERE GÖRE ALINMIYOR

Anket sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, Trump’ın kararlarını “değişken kamuoyu yoklamalarına” göre almadığını savundu.

Wales, ABD Başkanı’nın İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek amacıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

Reuters/Ipsos anketlerine göre, İran’a karşı savaşı destekleyen Amerikalıların oranı çatışmaların başlamasından bu yana hiçbir dönemde yüzde 40’ı aşmadı.

Bu oran, ABD’nin geçmişte katıldığı savaşların ilk dönemlerinde ölçülen kamuoyu desteğinin oldukça altında kaldı. Gallup anketlerine göre, 2003’te başlayan Irak Savaşı’nın ilk aylarında Amerikalıların yaklaşık yüzde 70’i savaşı destekliyordu.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından başlayan Afganistan Savaşı’na verilen destek ise ilk aylarda yüzde 90 seviyesindeydi.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ CUMHURİYETÇİLERE KÖTÜ HABER

Savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Seçimlerde Kongre’nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanatlarındaki çoğunluğun hangi partide olacağı belirlenecek.

Ankete katılan bağımsız seçmenlerin yüzde 36’sı Demokrat adayları, yüzde 20’si ise Cumhuriyetçi adayları desteklediğini bildirdi. Bağımsız seçmenler ekonomi politikalarında da Demokratlara daha fazla destek verdi.

Resmi verilere göre savaşta bugüne kadar 18 ABD askeri hayatını kaybetti. Çatışmalarda çoğunluğu İran ve Lübnan’da olmak üzere binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Savaşın enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma nedeniyle ABD’de akaryakıt fiyatlarının yükselmesi de birçok hanenin bütçesini doğrudan etkiledi.

“DÖRT YA DA BEŞ HAFTA SÜRECEK” DEMİŞTİ

Trump, 2024’teki seçim kampanyası sırasında ABD’yi yeni ve uzun süreli çatışmalara sürüklemeyeceği, kendi ifadesiyle “sonsuz savaşlara” son vereceği sözünü vermişti.

İran’a yönelik saldırı emrini verdiğinde ise operasyonun “dört ya da beş hafta” süreceğini açıklamıştı.

Trump, İran’daki savaşın Vietnam Savaşı gibi uzun süreli bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki değerlendirmeleri reddediyor. Vietnam Savaşı yaklaşık 20 yıl sürmüş ve resmi verilere göre 58 binden fazla ABD askerinin ölümüne yol açmıştı.

ANKETE 1246 KİŞİ KATILDI

Mart ayının ortasında yapılan bir önceki ankette savaşa destek yüzde 37 olarak ölçülmüştü.

Çatışmaların başladığı 28 Şubat’ta ise katılımcıların yüzde 27’si savaşı desteklemiş, yüzde 29’u kararsız olduğunu belirtmişti.

Reuters ve Ipsos tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen son ankete ABD genelinden 1246 yetişkin katıldı. Araştırmanın hata payı artı veya eksi 3 puan olarak açıklandı.