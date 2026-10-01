ABD’de Katolik Kilisesi’nde istismar skandalı: Yüzlerce çocuk mağdur edildi

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yayımlanan kapsamlı bir soruşturma raporu, Katolik Kilisesi bünyesinde onlarca yıl boyunca yaşanan çocuk istismarının boyutunu ortaya koydu. Rapora göre üç piskoposlukta en az 275 din görevlisi, toplam 944 çocuğu cinsel istismara uğratmakla suçlandı.

Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell tarafından açıklanan rapor, Fall River, Springfield ve Worcester piskoposluklarında yarım asrı aşan bir dönemde yaşanan istismar vakaları ile bu vakaların önlenememesine yol açan kurumsal ihmalleri mercek altına aldı.

Reuters’ın aktardığına göre soruşturmada, üç piskoposluğun çocukların bazı din görevlileri tarafından istismar edildiğinden haberdar olduğu ancak uzun yıllar boyunca yeterli önlemleri almadığı tespit edildi.

Başsavcı Campbell, kilise yönetimlerinin yaklaşımına ilişkin, “Çok sık biçimde çocukları korumak yerine kilisenin itibarını korudular” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, en az 275 din görevlisinin 944 çocuğu istismar etmekle suçlandığı kaydedildi.

Campbell, açıklamasında rakamların arkasında uzun yıllar süren travmalar yaşayan mağdurların bulunduğunu vurguladı.

VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 2002’DEN ÖNCE

Raporda yer alan istismar vakalarının önemli bölümünün 2002’den önce yaşandığı belirtildi.

2002 yılında Boston Globe gazetesinin yayımladığı ve daha sonra Pulitzer Ödülü kazanan araştırma, Boston Başpiskoposluğu’ndaki din görevlilerinin çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sistematik biçimde örtbas edildiğini ortaya koymuştu.

Söz konusu araştırma daha sonra 2015 yapımı ve Oscar ödüllü “Spotlight” filmine de konu olmuştu.

Yeni rapor ise benzer sorunların yalnızca Boston’la sınırlı olmadığını, Massachusetts’in farklı bölgelerindeki piskoposluklarda da uzun yıllar boyunca yaşandığını ortaya koydu.

Worcester Piskoposluğu, raporun ayrıntılı biçimde inceleneceğini ve geçmişteki istismar mağdurlarına yönelik desteğin güçlendirilmesi için yeni adımların değerlendirileceğini açıkladı.

Fall River Piskoposu Edgar da Cunha ise çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan mağdurlardan özür diledi. Da Cunha, raporda ortaya çıkan tarihsel tablo nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Springfield Piskoposu William Byrne de soruşturmayı “sarsıcı ve utanç verici” olarak nitelendirerek, geçmişteki ihmallerin giderilmesi amacıyla yeni politika ve uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

SORUŞTURMA 2019’DA BAŞLATILDI

Massachusetts’teki üç piskoposluğa yönelik cezai soruşturma, 2019 yılında dönemin Başsavcısı Maura Healey tarafından başlatılmıştı.

Soruşturmanın amacı, piskoposlukların ya da yöneticilerinin çocukları istismar eden din görevlilerini denetleme konusunda cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığını belirlemekti.

Campbell, soruşturma sürecinde üç dosyanın yerel savcılıklara gönderildiğini ve bunlardan birinde Worcester’da suçlama yöneltildiğini açıkladı.

Ancak Başsavcılık, bazı fiillerin işlendiği dönemde suç sayılmaması ya da zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle birçok olayla ilgili dava açılamadığını bildirdi.

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Campbell, soruşturmanın ardından hem kilise yönetimlerine hem de eyalet yönetimine yeni adımlar atılması çağrısında bulundu.

Başsavcı, çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan kişilerin hukuk yoluyla hak aramasını kolaylaştırmak amacıyla zamanaşımı kurallarının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Raporda ayrıca piskoposlukların çocukların korunmasına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve geçmişteki mağdurlara yönelik destek sistemlerini geliştirmesi gerektiği vurgulandı.