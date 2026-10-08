ABD'de Maduro için ikinci dosya gündemde: Eşi de suçlamaların hedefinde

Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD'deki yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, soruşturma hakkında bilgi sahibi ABD'li bir yetkili, Maduro ve Flores hakkında Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan yurttaşlarına işkence yapıldığı iddiasıyla yeni suçlamalar yöneltilmesinin beklendiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmeyi ilk olarak CNN duyururken iddia edilen işkence olaylarının mağdurlarına ve yöneltilmesi beklenen suçlamaların kapsamına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Venezuela'yı 13 yıl yöneten Maduro ve eşi Flores, 3 Ocak 2026'da ABD ordusunun başkent Caracas'ta düzenlediği operasyonla kaçırılıp New York'a götürüldü.

Uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamalarla karşı karşıya bulunan çift, yöneltilen suçlamaları reddederek suçsuz olduklarını savundu.

Maduro ve Flores, halen New York'un Brooklyn bölgesindeki federal cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Çiftin mevcut suçlamalar kapsamında yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanması planlanıyor.

AMERİKAN YURTTAŞLARI NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Maduro'nun iktidarda olduğu dönemde Venezuela ile ABD arasında yaşanan diplomatik gerilimlerin önemli başlıklarından birini, ülkede tutuklanan Amerikan yurttaşları oluşturuyordu.

Washington yönetimi, Maduro hükümetini Amerikan yurttaşlarını siyasi pazarlıklarda kullanmak ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesi gibi tavizler elde etmek amacıyla alıkoymakla suçluyordu.

Bu kapsamda Venezuela'da yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan beş petrol şirketi yöneticisi, ABD tarafından haksız yere alıkonulan kişiler arasında gösterilmişti.

Söz konusu yöneticiler, 2022 yılında gerçekleştirilen mahkûm takası kapsamında serbest bırakılmıştı.

Buna karşılık ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Cilia Flores'in iki yeğeni Venezuela'ya gönderilmişti.

ESKİ ABD ASKERLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Venezuela'da tutuklanan Amerikan yurttaşları arasında ABD ordusunun özel kuvvetlerinde daha önce görev yapmış iki kişi de bulunuyordu.

Eski askerler, 2020 yılında Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan ancak başarısızlıkla sonuçlanan bir operasyonla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İki eski asker, 2023 yılında ABD ile Venezuela arasında gerçekleştirilen başka bir mahkûm takası kapsamında serbest bırakılmıştı.

Yeni soruşturmada söz konusu kişilerin iddia edilen işkence olaylarının mağdurları arasında bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı.

MADURO'NUN EŞİ TAHLİYESİNİ İSTİYOR

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Flores'in avukatları, 8 Ekim'de Manhattan Federal Mahkemesinde yapılması planlanan duruşmada müvekkillerinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesini isteyecek.

Davaya bakan Federal Yargıç Alvin Hellerstein'ın değerlendireceği talebe savcılık karşı çıkıyor.

Savcılar, Flores'in yargılama öncesinde serbest bırakılmaması gerektiğini savunuyor.

VENEZUELA'DA YÖNETİM DEĞİŞMİŞTİ

Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela'da yönetimi eski Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez devraldı.

Rodriguez yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar attı.

Washington ile Caracas arasındaki işbirliği artarken Maduro ve eşinin ABD'deki yargı süreci devam ediyor.

Yeni işkence suçlamalarının resmileşmesi halinde Maduro ve Flores, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin mevcut davanın yanı sıra Venezuela'da alıkonulan Amerikan yurttaşlarına yönelik muamele nedeniyle de yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya kalabilecek.