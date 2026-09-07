ABD’de seçim kampanyasında silahlı saldırı: Valilik adayı hedef alındı

ABD’nin Ohio eyaletinde valilik seçimleri öncesi düzenlenen kampanya etkinliği saldırıya sahne oldu.

Demokrat Parti’nin valilik adayı Amy Acton, Youngstown yakınlarındaki Canfield Fair’de seçmenlerle bir araya geldiği sırada silahlı bir kişinin hedefi oldu.

Ohio Eyalet Otoyol Devriyesi’nin açıklamasına göre 38 yaşındaki Patrick Havas, Acton’a ulaşmaya çalışırken kalabalığın arasından ilerledi ve birden fazla kişiyi yere düşürdü.

Güvenlik güçleri kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Amy Acton saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ÜZERİNDEN İKİ TABANCA ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde iki tabanca ile bir elektroşok cihazı bulunduğu bildirildi.

Havas, gözaltına alınarak Mahoning County Cezaevi’ne götürüldü. Şüpheli hakkında kamu düzenini bozma ve iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildi.

Ohio Eyalet Otoyol Devriyesi ile Mahoning County Şerif Ofisi, olayın nedenini ve şüphelinin motivasyonunu belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Yetkililer saldırının arka planına ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapmadı.

“BU TÜR ŞİDDETİN OHIO’DA YERİ YOK”

Amy Acton’ın kampanya sözcüsü Addie Bullock, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bu tür şiddetin Ohio’da yeri yok” ifadelerini kullandı.

Acton’ın Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy’nin kampanyası da saldırıyı kınadı.

Ramaswamy’nin kampanya sözcüsü Connie Luck, adayların seçmenlerle tehdit ya da şiddet endişesi yaşamadan bir araya gelebilmesi gerektiğini belirterek olayın “tamamen kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Ohio Valisi Mike DeWine ile Mahoning County Demokrat Parti Başkanı Chris Anderson da saldırıya tepki gösterdi.