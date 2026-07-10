ABD'de Trump, Vance, Netanyahu ve Musk'a suikast yapacakları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, geçen haziran ayında Beyaz Saray'da düzenlenen bir karma dövüş sanatları (MMA) etkinliği sırasında geniş çaplı bir saldırı planladıkları gerekçesiyle sekiz kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.

Bakanlığın iddiasına göre, 19 ile 32 yaşları arasındaki sekiz sanık; ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve çok sayıda üst düzey isme suikast düzenlemeyi amaçlayan planın engellenmesinin ardından gözaltına alındı. Federal büyük jüri, zanlılar hakkında iddianame hazırladı.

Sanıklara, teröristlere maddi destek sağlamak amacıyla komplo kurmak ile federal topraklarda cinayet işlemek ve ABD hükümeti yetkililerini hedef almak için komplo kurmak suçlamaları yöneltildi.

KİMLER HEDEFTEYDİ?

Adalet Bakanlığı'na göre saldırı planının hedef listesinde Trump ve Vance'in yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, milyarder Elon Musk ile çeşitli ABD'li yetkililer ve 'yüksek öneme sahip' olarak tanımlanan başka isimler de bulunuyordu.

PLANIN AYRINTILARI

FBI'ın açıklamasına göre saldırı planı, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla Beyaz Saray'ın kuzey cephesini vurmayı, panik halinde belirli bir çıkışa yönlendirilecek kalabalığı ise burada konuşlanacak keskin nişancıların hedef almasını öngörüyordu.

Trump'ın, ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü kutlamaları ile 80. doğum günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, yönetim yetkilileri ve bağışçılarla birlikte katıldığı, ancak Netanyahu'nun etkinlikte yer almadığı belirtildi.

NASIL HABERLEŞTİLER?

Yetkililer, zanlıların saldırı hazırlıklarını Signal, Discord, TikTok ve Instagram üzerindeki grup sohbetleri ve çevrim içi forumlar aracılığıyla koordine ettiğini açıkladı.

FBI, geçen ay saldırının hayata geçirilmeden önce engellendiğini duyurmuştu. Adalet Bakanlığı ise sekiz şüphelinin tamamının tutuklu bulunduğunu bildirdi.

PLAN NASIL DEŞİFRE OLDU?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 10 Haziran'da Beyaz Saray'da 14 Haziran'da düzenlenmesi planlanan UFC etkinliğine yönelik olası saldırı tehdidine ilişkin bilgi aldı. Bunun üzerine Ohio, Missouri, Nebraska, California, Washington, Illinois ve Batı Virginia'da eş zamanlı soruşturmalar yürütüldü.

İlk etapta beş şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın genişletilmesiyle üç kişi daha yakalandı. Son olarak federal büyük jüri, tüm şüphelileri Ohio'da tek bir iddianamede birleştirdi.

SANIKLARIN KİMLİKLERİ

ABD Adalet Bakanlığı'nın 9 Temmuz 2026 tarihli resmi basın açıklamasına göre federal iddianamede yer alan sekiz sanığın kimlikleri ve kod isimleri şu şekilde:

Abraham H. Alvarez (Shepherd) – 31 yaş – Omaha, Nebraska Daniel K. Eskridge (Fulcrum) – 32 yaş – Hamilton, Missouri William L. S. Falkner (Pepsi) – 21 yaş – Belfair, Washington Tycen J. Proper (Prox) – 19 yaş – Danville, Ohio Jordan W. Rincker (Shrivelled Shlong) – 28 yaş – St. Joseph, Missouri Bryan O. Roa (Noble) – 25 yaş – Calimesa, California Chandler D. Scaggs (Viper of the S.O.G.) – 21 yaş – Chapmanville, Batı Virginia Michael A. Thomas (Whiskey Six) – 32 yaş – Pinon Hills, California

İddianamede sanıkların belirli bir örgüte bağlı olduğu belirtilmedi. Ancak FBI belgelerinde bazı şüphelilerin ABD hükümetinin şiddet yoluyla devrilmesini savunan söylemler kullandığı yer aldı. Amerikan basınında ise grubun 'aşırı sağ hızlandırmacı' (far-right accelerationist) çevrelerle ilişkili olduğu yönünde değerlendirmeler yayımlandı. Bu kavram, mevcut devlet düzenini büyük çaplı şiddet eylemleriyle hızla çökertmeyi amaçlayan aşırılıkçı bir anlayışı ifade ediyor.

ÖNCEKİ SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Donald Trump, son yıllarda birden fazla güvenlik tehdidinin hedefi oldu. İlk olarak Temmuz 2024'te, Pennsylvania'nın Butler kentindeki seçim mitinginde düzenlenen silahlı saldırıda kulağından yaralandı; bir seyirci ise hayatını kaybetti.

Eylül 2024'te ise Florida'daki bir golf kulübü yakınlarında ikinci bir suikast girişimi güvenlik güçlerince engellendi.

Son olarak FBI, Haziran 2026'da başkent Washington D.C.'deki Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğine yönelik İHA ve keskin nişancı kullanılmasını öngören saldırı planını uygulanmadan önce ortaya çıkardı.