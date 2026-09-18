ABD’den İran’a dikkat çeken vize kararı: Pezeşkiyan New York’a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'la savaş sürerken bu ülkenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dahil, üst düzey İranlı yetkililere, gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantısına katılmaları için gerekli vizelerin verildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin ulusal basınındaki haberlerde, bu gelişmenin, İran ile ABD arasında 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışma, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi veya İran'ın nükleer programı konusunda görüşmelere geri dönülmesine dair hiçbir işaretin olmaması nedeniyle, "alışılmadık bir durum" olduğu yorumlarına yer verildi.

Ayrıca söz konusu gelişmenin, ABD'nin İran destekli olduğunu öne sürdüğü Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının arttığı bir dönemde yaşanması dikkati çekti.

BM toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'nin, yabancı liderlerin New York'taki BM Genel Merkezi'ne gelmesini engelleme konusunda aslında sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Öte yandan ABD geçmişte, aktif çatışma içinde olduğu veya dış politika anlaşmazlığı yaşadığı ülkelerin liderlerine vize vermeyi reddetmişti.