ABD'den İran'a teklif: Hürmüz'ü aç, deniz ablukası ve yaptırımlar kalksın

Al Arabiya'ya konuşan üst düzey bir kaynak, ABD'nin mesajının İran'a Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir aracılığıyla iletildiğini söyledi.

Kaynağa göre, Munir'in Tahran'a götürdüğü teklif, taraflar arasında bir mutabakat zaptı çerçevesinde deniz ablukasının sona erdirilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai ise Munir'e, Tahran'ın teklifi kendi içinde değerlendirmeye devam edeceğini ve kısa süre içinde yanıt vereceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Enformasyon İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Tabatabai de X hesabından yaptığı açıklamada, Munir'in ziyaretinin bazı medya kuruluşlarında öne sürülen iddiaların aksine oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Tabatabai, "Dost Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in İran ziyareti son derece verimli geçti ve önemli diplomatik kazanımlar sağladı. Sonuçları yakında görülecek" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'IN ARABULUCULUK ÇABALARI

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ABD ile İran arasında devam eden çatışmadaki çıkmazı aşmak ve kalıcı bir çözümün yollarını aramak amacıyla gerçekleştirdikleri bir günlük İran ziyaretini tamamladı.

Pakistan ordusunun açıklamasına göre Munir, ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İçişleri Bakanı İskender Mümini ile görüştü.

Açıklamada, görüşmelerin kapsamlı olduğu belirtilerek, tarafların gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve çatışmanın sona ermesini hızlandırmak için atılması gereken adımları ele aldığı kaydedildi.

Tarafların ayrıca bölgesel barış ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Pakistan ordusuna göre İranlı yetkililer, İslamabad'ın diyalogu kolaylaştırma, gerilimi azaltma ve çatışmaya barışçıl çözüm bulma çabalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İRAN: ABD TAAHHÜTLERE UYMALI

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Munir ile görüşmesinde ABD'nin uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde İran'a verdiği taahhütlere uyması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, Washington'ın İran'a yönelik söylem ve yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Zorbalık ve kibir yalnızca uygulama sürecini daha karmaşık hale getirir" dedi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf da Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüşmesinde, "Mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanmasını takip ediyoruz. ABD de bu mutabakat kapsamındaki taahhütlerine uymalı" ifadelerini kullandı.