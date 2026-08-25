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ABD'den İran çıkışı: Kinetik saldırılar kullanmamız gerekirse kullanacağız

ABD'den İran çıkışı: Kinetik saldırılar kullanmamız gerekirse kullanacağız

25.08.2026 09:51:00
Güncellenme:
AA
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ABD'den İran çıkışı: Kinetik saldırılar kullanmamız gerekirse kullanacağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gerekirse ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkati çekti.
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The Hill gazetesinin haberine göre Hegseth, Wisconsin eyaletindeki askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hegseth, "Eğer kinetik saldırılar kullanmamız gerekirse kullanacağız. İran elindeki kozları fazla kullanırsa veya Amerikan ordusuyla uğraşırsa yapmamız gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Şu anda İran'a "en çok zarar veren şeyin" ekonomik baskı olduğunu ileri süren Hegseth, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiğini öne sürdü.

Hegseth, "İran (Hürmüz Boğazı'ndan) hiçbir şey geçiremiyor. Biz geçirebiliyoruz. Dünya ekonomisi bunun farkında ve bu yüzden Boğaz'ı kontrol etmeye büyük bir bahis oynadılar ama başaramadılar" dedi.

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