ABD’den İran’la anlaşma mesajı: Ciddi ilerleme kaydedildi

24.05.2026 13:05:00
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini, gün içinde bu konuda yeni haberler gelebileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirten Rubio, bu konuda açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağını söyledi.

Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai bir sonuca varılmadığını vurgulayarak "Nihai hedefin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Bakan Rubio, Körfez bölgesindeki ortaklarıyla son 48 saatte, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti olmamasının hedeflendiği taslak üzerinde ilerleme kaydettiklerini" ifade etti.

Jaishankar, ABD ile Hindistan'ın stratejik ortak olduğunu belirterek, Rubio ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki durum ve son gelişmeleri, savunma ve ekonomi gibi alanlarda ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Hindistan'ın ABD, Körfez ülkeleri, İran ve İsrail ile ilişkilerinin iyi olduğunu, bu nedenle bölgeye ilgi duyduklarını ifade eden Jaishankar, Orta Doğu'da barış ve istikrar istediklerini, aynı zamanda ilişkilerinin korunması için çaba harcamaları gerektiğini söyledi ve enerji fiyatlarının düşmesi temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran konusunda liderlerle görüştü: 'Anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi' ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin yürütülen diplomatik temaslar kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideriyle görüştüğünü açıkladı.
Erdoğan, Trump’ı övmelere doyamadı: Trump teşekkürle karşılık verdi İsrail'in Filistin ve İran'a yaptığı saldırıların baş destekçisi olarak bilinen ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Trump ayrıca Erdoğan'ın kendisine yönelik övgü dolu ifadelerine de yer verdi.
Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı 'teşekkür' paylaşımını kısa süre içerisinde sildi. Ankara'daki resmi kaynaklar konu hakkında Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Trump'ın iddia ettiği gibi bir açıklaması olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti.