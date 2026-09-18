ABD’den Suudi Arabistan’a F-35 satışına onay

Trump yönetimi, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve genişleyen savaş tehdidinin gölgesinde, Suudi Arabistan’a milyarlarca dolarlık F-35 savaş uçağı satışını resmen onayladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; tahmini değeri 24,3 milyar dolar olan dev anlaşma, "Lightning II Joint Strike Fighter" (Ortak Taarruz Uçağı) tipi hayalet savaş jetlerini ve bunlara ait gelişmiş askeri teçhizatı kapsıyor.

Suudi Arabistan yönetimi paket kapsamında; konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen 48 adet F-35 savaş uçağı ile 49 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motorunun tedarik edilmesini talep etmişti.

İSRAİL'İN ARDINDAN ORTA DOĞU'DAKİ İKİNCİ ÜLKE OLACAK

Teslimat sürecinin tamamlanması halinde Suudi Arabistan, bölgede İsrail'in ardından bu gelişmiş hayalet savaş uçaklarını envanterine katan ikinci Orta Doğu ülkesi unvanını alacak.

Satışın bölgedeki askeri güç dengelerini sarsabileceği yönündeki eleştirilere yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı ise hamlenin güç dengesini bozmayacağını savundu.

Washington'ın yürürlükteki yasaları gereği, İsrail'in bölgedeki diğer Arap devletlerine karşı "nitelikli askeri üstünlüğünü" koruması ve en gelişmiş ABD silahlarına öncelikli erişim hakkına sahip olması gerekiyor.

Bakanlık açıklamasında, satışın ABD'nin dış politika hedeflerine katkı sağlayacağı ve Körfez'de siyasi istikrarın teminatı olan önemli bir müttefikin güvenliğini pekiştireceği vurgulandı. Onaylanan paket, nihai karar için ABD Kongresi'nin onayına sunuldu.

HUSİ SALDIRILARI VE BÖLGESEL GERİLİM

Washington'ın bu stratejik adımı, Suudi Arabistan’a ait petrol tesisleri ve askeri üslerin Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından hedef alınmasının hemen ardından geldi.

Bölgede yeniden şiddetlenen çatışmalarda Husi İHA ve füzeleri petrol komplekslerini vurarak küresel enerji sevkiyat yollarını tehdit etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dev satışın krallığın "mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma kapasitesini" artıracağını, havadan havaya ve havadan karaya öz savunma kabiliyetlerini üst seviyeye çıkaracağını belirtti.

Suudi Arabistan, bu uçakları envanterine katmak için 2025 yılı başlarında bizzat Başkan Donald Trump’a doğrudan talepte bulunmuştu.

Trump yönetimi, 2025 yılında da krallığa yönelik yaklaşık 142 milyar dolar değerinde dev bir silah paketini onaylamış ve bunu ABD tarihinin "en büyük savunma iş birliği anlaşması" olarak duyurmuştu.