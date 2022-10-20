ABD gazetesi dezenformasyon yasasını gündeme aldı, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yer verdi

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:32

Washington Post, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen sansür yasası hakkında başyazı yayınladı.

Washington Post, sansür yasasının detayları hakkında bilgi verdiği yazıda, "savcıların, gazetecilerin korku veya panik yaratma suçlamasıyla hapse atılmasında serbestlik sağlayacak" denildi.

Sansür yasasının Türkiye'yi daha da karanlığa süreklediğine değinen Washington Post, "Erdoğan'ın bir zamanlar canlı olan özgür basını boyun eğmeye zorladı" dedi. Gazete yayınlanan başyazıda, Erdoğan'ın son yıllarda gazetecileri hapse attığını, kendisine yakın isimlere ait şirketler ile medyayı kontrol altına aldığını belirtti.

"KİMSE DÜŞÜNCELERİ YÜZÜNDEN HAPSE GİRMEMELİ"

Washington Post, Türkiye'de bazı bağımsız gazetecilerin yayınladıkları podcastler ve videolar ile hayatta kaldığını ifade etti. Sosyal medya platformlarının da yasadan etkileneceğini, yayınlanan içeriklerin hükümet tarafından engellenebileceğini veya yayından kaldırılabileceğini aktardı.

CHP milletvekili Burak Erbay'ın meclis kürsüsünde cep telefonunu kırdığı eylemi de yazısına taşıyan gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde Washington Post gazetesiyle görüşme gerçekleştirdiğini bilgisine yer verilen başyazıda, Kılıçdaroğlu, "Ülke gazetecilerini hapse atarsa ??demokrasiden söz edemeyiz. Kimse düşünceleri yüzünden hapse girmemeli" dedi.

Washington Post'un yazısı Kılıçdaroğlu'nun “Aykırı sesleri kilit altına alarak gelişen bir ulus inşa edemezsiniz. Bu yeni yasa, Türkiye için geriye atılmış bir adımdır” sözleriyle son buldu.