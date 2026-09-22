ABD Grönland’daki askeri varlığını genişletiyor: Soğuk Savaş tesisi yeniden açılacak

ABD, Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını genişletecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Danimarka ve Grönland ile yapılacak anlaşma kapsamında Grönland’ın güneyindeki Narsarsuaq ile doğu kıyısındaki Mestersvig bölgelerinde askeri faaliyet yürütecek.

Anlaşmanın, 22 Eylül Salı günü New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD, Danimarka ve Grönland tarafından imzalanması bekleniyor. Anlaşma metni henüz kamuoyuna açıklanmazken, Reuters’a konuşan kaynaklar son hükümlerin imzaya kadar kesinleşmeyebileceğini belirtti.

Plan kapsamında öne çıkan noktalardan biri Grönland’ın güneyindeki Narsarsuaq.

ABD, burada Soğuk Savaş döneminde Bluie West One adıyla bilinen askeri tesisi kullanmış, daha sonra bölgedeki askeri faaliyetlerini sonlandırmıştı. Reuters’a göre Washington, yeni anlaşmayla birlikte Narsarsuaq’ta yeniden askeri varlık oluşturmayı planlıyor.

İkinci nokta ise Grönland’ın doğu kıyısındaki Mestersvig olacak. Bölge halen Danimarka’nın özel kuvvet unsurlarından Sirius Köpekli Kızak Devriyesi tarafından kullanılıyor.

KUZEY KUTBU GÜVENLİĞİNDE NATO VURGUSU

Danimarka yönetimi, yeni düzenlemenin Kuzey Kutbu güvenliğini yalnızca ABD ile Danimarka arasındaki bir konu olmaktan çıkararak NATO çerçevesine taşıdığını belirtiyor.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, anlaşmayla NATO’nun Kuzey Kutbu güvenliğindeki sorumluluğunun öne çıkarılacağını ifade etti.

Ancak anlaşmanın, ABD ile Danimarka arasında 1951’den beri yürürlükte bulunan Grönland savunma düzenlemelerini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.

Beyaz Saray, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmazken, mutabakatın Grönland ve ABD’nin güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Danimarka ve Grönland yönetimlerinden de anlaşmanın askeri hükümlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

TRUMP’IN GRÖNLAND ÇIKIŞLARININ ARDINDAN GELDİ

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir Grönland üzerindeki ABD etkisini artırmaya yönelik açıklamalarının ardından gündeme geldi.

Trump, daha önce ABD’nin Grönland üzerinde kontrol sahibi olmasını istediğini dile getirmiş, bu amaç doğrultusunda ekonomik veya askeri seçenekleri dışlamadığı açıklamalarıyla Danimarka ve Grönland yönetimlerinin tepkisini çekmişti. Grönland’ın ABD tarafından alınması fikri, kamuoyu araştırmalarında Grönlandlıların büyük çoğunluğunun karşı çıkmasıyla da karşılaşmıştı.

Reuters’a göre söz konusu gerilim, NATO içinde diplomatik anlaşmazlığa yol açarken Danimarka ve Grönland’ı Washington ile yeni bir güvenlik düzenlemesi için müzakereye yöneltti.

ABD’nin Grönland’daki askeri varlığı Soğuk Savaş döneminde bugünkünden çok daha genişti.

Washington o dönemde adada 17 askeri tesis ve 10 binden fazla personel bulunduruyordu. Günümüzde ise ABD’nin Grönland’daki başlıca kalıcı askeri varlığı, yaklaşık 150 ABD personelinin görev yaptığı Pituffik Uzay Üssü ile sınırlı bulunuyor.