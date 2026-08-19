ABD Hazine Bakanı’na suikast planına 6 yıl hapis

Riley English, Ocak 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da, Senato onay oturumunun yapıldığı gün Bessent'i öldürmek amacıyla Kongre Binası'na geldiğini polise itiraf etti.

Duruşmada siyasetle ilgilenen biri olmadığını savunan English, "Hiç kimseye zarar vermek istemedim" ifadesini kullandı.

Washington DC Bölge Yargıcı Rudolph Contreras, Bessent'i öldürmek amacıyla Kongre Binası'na ev yapımı molotofkokteylleri getirdiğini itiraf eden English'i 6 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. English hakkında ayrıca 3 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi.

Olayda kimse yaralanmazken Contreras, English'in 27 Ocak 2025'te Kongre Binası'na getirdiği molotofkokteyllerinin alev alamayacak durumda olduğunu belirtti.

Olay

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Riley English, polise verdiği ifadede, UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione'den etkilendiğini söylemişti.

Polise göre English, Massachusetts'ten Washington'a, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gibi diğer Cumhuriyetçi siyasi figürleri öldürmek amacıyla seyahat ettiğini de belirtmişti.