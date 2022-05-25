ABD Hazine Bakanlığı'ndan Hamas'a yönelik yeni yaptırımlar

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:31

ABD Hazine Bakanlığı, Filistin'de faaliyet gösteren Hamas'a yönelik açıklamalarda bulunarak, yeni adımlar atıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Hamas'ın finans yetkilisi olduğu ileri sürülen bir kişiye ve Filistinli militan gruplar için gelir sağladığı iddia edilen finansal kuruluşlar ve şirketler ağına yaptırım uyguladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırımların Sudan, Türkiye, Suudi Arabistan, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere 500 milyon dolardan fazla mali varlığı olduğu tahmin edilen 'Hamas Yatırım Ofisi'nin hedef alındığı belirtildi.

Terör Finansmanı ve Mali Suçlardan Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg, "Hamas, zorlu yaşam ve ekonomik koşullarla karşı karşıya olan Gazze'yi istikrarsızlaştırırken, gizli yatırım portföyü aracılığıyla büyük miktarda gelir elde etti" dedi.

HAMAS AÇIKLAMALARI YALANLADI

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg'in iddialarını yalanladı.

Ebu Zuhri, "ABD'nin iddiaları doğru değil. ABD, İsrail işgalinin yanında yer almakta ve onların asılsız iddialarını yaymak yolunda ilerliyor" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan Hamas yetkilisinin, Kuveyt asıllı Ürdün vatandaşı olduğunu ve birkaç yıldır Hamas'ın maliye faaliyetlerinde çalışan muhasebeci Abdullah Yusuf Faysal Sabri olduğunu açıkladı.