ABD İç Güvenlik Bakanı’nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Washington Post'un haberine göre İç Güvenlik Bakanı Mullin ve beraberindeki 13 kişiyi taşıyan uçağın motorlarından biri arızalandı.

Kule kayıtlarında uçağın pilotu, hava kontrolörleri ile yaptığı görüşmede "Sağ motorumuzu kaybettik. Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'na acil ve derhal iniş yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilot, kuleye uçakta 14 kişinin bulunduğunu ve 2,5 saatlik yakıtlarının kaldığını bildirdi.

Uçağın acil inişinin ardından Bakan Mullin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Mullin, "Paniğe gerek yok, sadece tam anlamıyla profesyonellik. Uçak indikten sonra pilotlar bana bunun kendileri için de bir ilk olduğunu söylediler. Daha iyi ellerde olamazdık" değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Mayıs 2025'te Kongrede verdiği ifadede uçağın "kullanılabilir saatlerin ötesine geçtiğini" ve Bakanlığa yeni uçak alınması gerektiğini belirtmişti.

Noem, mart ayında Bakanlığına yeni uçaklar alınması kararından dolayı eleştirilmiş ve görevden alınmıştı.