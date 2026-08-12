ABD ile İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı

ABD ile İran arasında devam eden ateşkes sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistan hükümeti kaynakları, Washington ile Tahran’ın mevcut ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Pakistan’ın arabuluculuğunda varılan İslamabad Mutabakatı kapsamında taraflara 60 günlük bir süre tanınmıştı.

Bu sürenin gelecek hafta sona erecek olması nedeniyle gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilmişti.

Pakistanlı kaynaklara göre taraflar, sürenin dolmasına kısa süre kala ateşkesin devam etmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

PAKİSTAN ARABULUCULUK YAPIYOR

Pakistan, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla arabuluculuk rolü üstleniyor.

İslamabad yönetiminin yürüttüğü diplomatik temaslarda, ateşkesin korunmasının yanı sıra taraflar arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi hedefleniyor.

Ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Washington ve Tahran’dan yapılacak resmi açıklamalarla yeni ateşkes süresinin ve müzakerelerin bundan sonraki takviminin netleşmesi bekleniyor.