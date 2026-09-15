ABD ilk kez doğruladı: Dünya yörüngesine uzay silahı yerleştirildi

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Washington’ın Dünya yörüngesinde askeri amaçlı bir silah konuşlandırdığını açıkladı.

BBC’nin aktardığına göre açıklama, ABD’nin uzayda saldırı amaçlı kapasitelere sahip olduğunu ilk kez açık biçimde kabul etmesi açısından dikkat çekti.

Meink, pazartesi günü düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda yaptığı konuşmada, yörüngedeki sistemin Amerikan kuvvetlerini düşmanca faaliyetlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi.

ABD’nin “gelişen tehditlere” karşı hazırlıklı olduğunu belirten Meink, silahın ne zaman yörüngeye yerleştirildiği veya hangi kabiliyetlere sahip olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

ABD’li üst düzey askeri yetkililer daha önce de ülkenin uzaydaki askeri kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Washington yönetimi, bu yaklaşımına gerekçe olarak Rusya ve Çin’in olası bir çatışma sırasında ABD uydularını hedef alma, iletişimi bozma veya sistemlerini devre dışı bırakmaya yönelik teknolojiler geliştirdiğini öne sürüyor.

ABD açısından uydular; askeri iletişim, istihbarat, gözetleme, füze erken uyarı sistemleri ve navigasyon gibi kritik görevlerde kullanılıyor.

“GOLDEN DOME” SİSTEMİNİN PARÇASI

Donald Trump yönetimi, uzay tabanlı askeri kapasitenin planlanan “Golden Dome” savunma sisteminin önemli unsurlarından biri olacağını açıklamıştı.

Sistemin, ABD topraklarını balistik füzeler ve diğer hava tehditlerine karşı korumak amacıyla füze önleyiciler ile uzay tabanlı teknolojileri birlikte kullanması öngörülüyor.

Trump, geçen yıl imzaladığı kararnameyle ABD Uzay Kuvvetleri’nin görev alanının yalnızca Amerikan uzay altyapısını korumakla sınırlı kalmaması, gerektiğinde saldırı amaçlı kabiliyetler de geliştirmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD Uzay Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, uzayın kontrolüne yönelik operasyonların hem kinetik hem de kinetik olmayan araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, bu kabiliyetlerin bir rakibin uzaydaki sistemlerini engellemek, işlevlerini zayıflatmak ve gerektiğinde tamamen imha etmek için kullanılabileceği ifade edildi.

Bu araçların hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılabileceği kaydedildi.

1967 TARİHLİ ANLAŞMA NE DİYOR?

1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine yerleştirilmesini yasaklıyor.

Ancak anlaşma, kitle imha silahı niteliği taşımayan tüm askeri sistemleri açık biçimde yasaklamıyor.

Bu nedenle ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler son yıllarda rakip ülkelerin uydularını etkisiz hale getirebilecek, iletişimini bozabilecek veya fiziksel olarak hedef alabilecek teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Şubat ayının başında iki Rus uydusunun, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana en az 12 Avrupa uydusunun iletişimini izlemiş olabileceği ileri sürülmüştü.

Söz konusu faaliyetlerin Rus istihbarat servislerinin hassas verilere erişmesine, hatta teorik olarak bazı uydu sistemlerine müdahale etmesine imkan sağlamış olabileceği belirtilmişti.

ABD, 2024 yılında da Rusya’nın yörüngeye diğer uydulara saldırabilecek kapasitede olduğu değerlendirilen bir uydu yerleştirdiğini açıklamıştı. Moskova ise bu iddialara ilişkin kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmamıştı.

UZAYDA YENİ REKABET

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin’in askeri modernizasyon stratejisinin parçası olarak hem uzay hem de uzay karşıtı sistemler geliştirdiğini savunuyor.

Washington’a göre Rusya da uzayı gelecekteki savaşların önemli bir cephesi olarak değerlendiriyor ve uzaydaki üstünlüğün olası çatışmalarda belirleyici olacağını düşünüyor.

ABD’nin yörüngede bir silah konuşlandırdığını resmen açıklaması, Washington, Moskova ve Pekin arasındaki askeri rekabetin uzaya taşındığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.