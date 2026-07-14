ABD, İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlüğe girdiğini duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "CENTCOM, bugün ABD doğu saat dilimi ile 15.00'te, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı yeteneklerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a karşı ek bir hava saldırısı başlattı" ifadesi kullanıldı.
Saldırıların, Amerikan güçlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlandığı bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ablukanın TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe girdiği belirtildi.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
ABD ordusunun İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından, İran basını ülkenin güneyinde farklı noktalarda patlamalar meydana geldiğini aktardı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, ülkenin güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerine saldırı düzenledi.
Hürmüzgan eyaletindeki Sirik ve Behbehan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, Bender Abbas kentine saldırıların devam ettiği kaydedildi.
ABD ordusu İran'a karşı ek hava saldırıları düzenlediğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının da TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.