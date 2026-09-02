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ABD: İran’a yönelik saldırı dalgası tamamlandı

ABD: İran’a yönelik saldırı dalgası tamamlandı

2.09.2026 08:41:00
Güncellenme:
DHA
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ABD: İran’a yönelik saldırı dalgası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Saldırılarda hava savunma ve radar sistemleri ile deniz ve iletişim unsurlarının hedef alındığı belirtilirken, bölgede 50 binden fazla ABD askeri personelinin bulunduğu bildirildi.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

SALDIRILARDA 50 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ PERSONELİ YER ALDI

Saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği de bildirildi.

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