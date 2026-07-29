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ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

29.07.2026 23:43:00
Güncellenme:
DHA
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ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.
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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etme çabalarına karşı yeni adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu kaydedilen 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca, İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.

Bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı aktarıldı.

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