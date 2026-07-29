ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etme çabalarına karşı yeni adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu kaydedilen 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca, İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.

Bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı aktarıldı.