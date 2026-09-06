ABD-İran gerilimi yeniden tırmandı: Karşılıklı saldırı açıklamaları

İran ile ABD arasındaki gerilim, taraflardan gelen karşılıklı saldırı açıklamalarıyla yeniden tırmandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık.” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM: 3 İRAN TANKERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran ile ABD arasında yaşanan son gerilime ilişkin açıklama yaptı.

CENTCOM'un açıklamasına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki sularda devriye görevi yapan ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldı.

ABD tarafının ise saldırının ardından İran’a ait ham petrol tankerlerine yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

CENTCOM, Karg Adası açıklarında bulunan 2 İran ham petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini, Umman Körfezi'nde ise bir başka İran tankerinin imha edildiğini açıkladı.

ABD'DEN İRAN'A SERT MESAJ

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, açıklamasında İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Cooper, ABD gemilerinin hedef alınması halinde İran'ın petrol filosuna karşı daha ağır adımlar atılacağı mesajını vererek, “İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerimize ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz.” dedi.

CENTCOM ayrıca İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırısının başarıyla atlatıldığını bildirdi.

HEGSETH: PETROL TANKERLERİNİ İMHA EDECEĞİZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de CENTCOM'un açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hegseth, “Çok basit: İran, ABD gemilerine ateş ederse, petrol tankerlerini imha edeceğiz ve batıracağız. Tek yapmaları gereken ABD donanmasına ateş etmemek.” ifadelerini kullandı.

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hegseth, ülkenin donanma ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını savundu.

İran'ın petrol tankerlerinden oluşan filosunun savunmasız olduğunu ileri süren Hegseth, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasının söz konusu filonun tamamına yönelik saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.