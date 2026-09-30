ABD-İran görüşmeleri kilitlendi! Washington yeniden harekata mı hazırlanıyor?

ABD’li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimlerin ardından yeniden geniş çaplı askeri operasyonlara başvurabileceği ihtimaline işaret etti.

Buna rağmen iki kaynak, Katarlı yetkililerin girişimlerini sürdüreceğini, ancak Axios’un aktardığına göre her iki tarafın tutumundan giderek daha fazla hayal kırıklığı duyduklarını söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak da Katarlı arabulucu Ali el-Zevadi’nin pazartesi günü New York’ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ekibiyle birkaç saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

ABLUKA KALDIRILACAK MI?

Kaynak, tarafların Katar tarafından hazırlanan iki sayfalık bir uzlaşma önerisini görüştüğünü aktardı. Öneri, İran’ın limanlarına yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması talebini ele alırken, aynı zamanda ABD’nin İran’ın nükleer programı konusunda taviz verilmesi yönündeki talebini karşılamayı amaçlıyordu.

ABD’li yetkililer görüşmelerin atmosferini o sırada 'olumlu ve yapıcı' olarak nitelendirmişti. Ancak daha sonra tablo değişti. Trump, deniz ablukasının kaldırılmasını veya dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını kabul etmediğini açıkladı.

"İŞLER TIKANDI"

Kaynaklardan biri daha sonra, “İşler tıkandı. İranlılar ABD’nin kabul edemeyeceği şeyler talep ediyor. Washington ise kendisini kazanan konumunda görüyor ve taviz vermesi gerektiğini düşünmüyor” dedi.

Pakistan ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu diğer bölgesel arabulucular İran’ı nükleer konuda taviz vermeye çağırdı. Ancak İranlılar, başka bir kaynağa göre, ABD haziran ayında imzalanan mutabakat zaptına dönmeyi kabul etmeden bunu değerlendirmeyeceklerini söyledi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai salı günü ülkesinin şartlarını ABD tarafına ilettiğini, ancak kendi ifadesiyle “Trump’ın karar veremediğini” söyledi.

Rızai, “Trump, ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği bir bataklığa saplandı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise “İranlılar çok kötü bir durumda” dedi.

Trump, “Henüz teslim olmaya hazır olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama teslim olacaklar. Amaç nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. İran nükleer silaha sahip olmayacak” ifadelerini kullandı.