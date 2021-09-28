ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 11 bin dolar maaşlı iş ilanı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu aylık 11 bin 153 dolar maaşa otomobil tamircisi arıyor.
Konsolosluğun Twitter hesabından, kuruma ait araçların bakımından ve temizliğinden sorumlu otomobil tamircisi arandığına dair bir iş ilanı paylaşıldı.
İşin gerektirdiği başlıca nitelikler ise 'orta düzeyde İngilizce, 5 yıllık ehliyet, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve konsolosluğun yakınlarındaki hastane, karakol ve itafiye istasyonunun yerini bilmek' olarak belirtiliyor.
??NEW VACANCY ANNOUNCEMENT— ABDIstanbul (@ABDIstanbul) September 27, 2021
Position: Automotive Mechanic
Who May Apply: All Interested Candidates
Closing Date For Applications: October 10, 2021
??APPLY: https://t.co/GXfwgZkIS6 pic.twitter.com/Jn0Eibt86V
En az 3 yıl deneyim gerektiği belirtilen ve haftada 40 saat çalışma öngörülen pozisyonun aylık maaşı ise 11 bin 153 (Yaklaşık 98 bin 153 TL) dolar.
Ortaokul ve lise mezunlarına yönelik olduğu belirtilen iş ilanında olumlu dönüş yapılan adayların dil veya yetenek testine çağrılabileceği ya da sözlü mülakata davet edilebilecekleri ifade ediliyor.
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