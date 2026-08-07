ABD istihbarat raporu basına sızdı:

ABD istihbarat kurumları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki yıllarda NATO'nun birlik ve dayanıklılığını test etmek amacıyla ittifak üyesi ülkelerden birine sınırlı çaplı saldırı düzenleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bu analiz, daha önce Moskova'nın Ukrayna savaşı devam ettiği sürece NATO'yu doğrudan provoke etmekten kaçınacağı yönündeki değerlendirmelerden farklı bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

OLASI SENARYOLAR NELER?

Raporda olası senaryolar arasında siber saldırılar, kimliği resmen açıklanmayan unsurların yürüteceği hibrit operasyonlar ve sınırlı kara harekâtları yer alıyor. ABD istihbaratı, söz konusu risklerin bugünden başlayarak 2029 yılına kadar kademeli şekilde artabileceğini öngörüyor.

ABD'li yetkililer, Putin'in son dönemde Rusya üzerindeki baskıların artması nedeniyle daha fazla risk almaya yönelebileceğini değerlendiriyor. Bu baskılar arasında Ukrayna'nın devam eden saldırıları, cephedeki ilerlemenin yavaşlaması ve Rusya kamuoyunda savaşın kazanılmasına yönelik beklentilerin yükselmesi gösteriliyor.

TARTIŞMALAR DEVAM EDERKEN...

Haberde ayrıca, bu değerlendirmelerin ABD'nin mühimmat stoklarına ilişkin artan endişelerle de bağlantılı olduğu belirtildi. Rapora göre, uzun süredir Ukrayna'ya verilen askeri destek ve yüksek savunma harcamaları, bazı kritik mühimmat ve silah sistemlerinde stokların azalabileceği yönünde kaygılara yol açtı.

Endişe duyulan sistemler arasında Patriot önleme füzeleri, THAAD ve Stinger hava savunma sistemleri ile PrSM hassas vuruş füzeleri ve ATACMS taktik balistik füzeleri bulunuyor. Haberde, İran'a yönelik düzenlenen Epik Öfke operasyonunun da bu stoklar üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

Öte yandan Pentagon ve Beyaz Saray, mühimmat yetersizliği iddialarını reddetti. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin mühimmat stoklarında eksiklik bulunduğuna ilişkin haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" söyledi.

Beyaz Saray ise ABD'nin, tüm stratejik hedeflerini yerine getirebilecek düzeyde yeterli mühimmat stokuna sahip olduğunu vurguladı.