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ABD Kongre Binası yakınında kamyonetten giyotin çıktı

ABD Kongre Binası yakınında kamyonetten giyotin çıktı

26.08.2026 11:20:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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ABD Kongre Binası yakınında kamyonetten giyotin çıktı

ABD’nin başkenti Washington’da Kongre Binası yakınında yasa dışı park edilmiş bir kamyonetin kasasında giyotin bulunması üzerine polis alarma geçti. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, giyotinin neden taşındığı ve şüphelinin Washington’a geliş amacı araştırılıyor.
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ABD’nin başkenti Washington’da dikkat çeken bir güvenlik olayı yaşandı.

ABD Kongre Polisi (USCP), Doğu Capitol Caddesi üzerinde yasa dışı şekilde park edilmiş bir kamyoneti fark etti.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kamyonetin kasasında bir giyotin bulundu.

Bunun üzerine giyotine el konulurken aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan kişinin Kaliforniya’da yaşayan 35 yaşındaki Philan-Tam-Duy Le olduğunu açıkladı. Le hakkında “tehlikeli silah bulundurma” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

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KALİFORNİYA’DAN WASHINGTON’A GELDİ

Kongre Polisi’ne göre şüpheli, Kaliforniya’dan Washington’a kara yoluyla geldi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, Le’nin geçmişini ve başkente geliş nedenini incelemeye aldı.

Polis, şüphelinin giyotini neden yanında taşıdığını ve söz konusu düzeneği hangi amaçla kullanmayı planladığını araştırıyor.

35 yaşındaki şüphelinin motivasyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İlgili Konular: #ABD #kongre