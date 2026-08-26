ABD Kongre Binası yakınında kamyonetten giyotin çıktı

ABD’nin başkenti Washington’da dikkat çeken bir güvenlik olayı yaşandı.
ABD Kongre Polisi (USCP), Doğu Capitol Caddesi üzerinde yasa dışı şekilde park edilmiş bir kamyoneti fark etti.
Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kamyonetin kasasında bir giyotin bulundu.
Bunun üzerine giyotine el konulurken aracın sürücüsü de gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan kişinin Kaliforniya’da yaşayan 35 yaşındaki Philan-Tam-Duy Le olduğunu açıkladı. Le hakkında “tehlikeli silah bulundurma” suçlamasıyla işlem başlatıldı.
KALİFORNİYA’DAN WASHINGTON’A GELDİ
Kongre Polisi’ne göre şüpheli, Kaliforniya’dan Washington’a kara yoluyla geldi.
Soruşturmayı yürüten ekipler, Le’nin geçmişini ve başkente geliş nedenini incelemeye aldı.
Polis, şüphelinin giyotini neden yanında taşıdığını ve söz konusu düzeneği hangi amaçla kullanmayı planladığını araştırıyor.
35 yaşındaki şüphelinin motivasyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.