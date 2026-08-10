ABD Kongresi kayıtlarına yansıdı: Türkiye’den Ukrayna’ya füze transferi

Ukrayna’nın, Türkiye’den aralarında 70 adet ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzesinin de bulunduğu kapsamlı bir savunma paketi satın aldığı bildirildi. ABD Kongresi kayıtlarına göre silahların Ukrayna’ya transfer sürecinin ağustos ayı sonunda başlaması bekleniyor.

The Kyiv Independent'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Ağustos tarihli Kongre bildirimine göre paket; 70 adet M39 ATACMS füzesi, 12 adet M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MLRS), 2 binden fazla misket mühimmatı ve 47 bin obüs mermisini kapsıyor.

ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen ATACMS, karadan karaya kullanılan taktik balistik füze sistemi olarak biliniyor.

Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan M39 modeli, ATACMS ailesinin daha eski versiyonlarından biri. Füzenin yaklaşık 165 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Silah transferinin Türkiye’den MKE, ASFAT ve ARCA Savunma’nın yanı sıra Bulgaristan merkezli VTIC International ile ABD’li Pansophico ve Patriot Defense Group gibi şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

PAKETİN DEĞERİ YAKLAŞIK 280 MİLYON DOLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bildiriminde Türkiye’nin, eski savunma sistemlerinden oluşan envanterini azaltarak mali kaynaklarını modernizasyon ve mevcut sistemlerin sürdürülebilirliğine yönlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Ukrayna’nın ise Rusya’ya karşı savaşta saldırı ve savunma ateş gücünü artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Silah paketinin ilk alım değerinin yaklaşık 280 milyon dolar olduğu kaydedildi.

ABD Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında, Amerikan yapımı silahların üçüncü bir ülkeye yeniden ihraç edilmesinde belirli bir mali sınırın aşılması halinde Kongre incelemesi gerekiyor.

Kongrenin belirtilen süre içerisinde transferi engelleyen ortak bir karar almaması halinde satışın otomatik olarak onaylanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Washington’ın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı askeri finansman ve doğrudan silah desteğini azaltmasının ardından Kiev, kritik silah sistemlerini temin etmek için diğer ortaklarına daha fazla yöneldi.

UKRAYNA ATACMS STOKLARINI YENİLEMEYE ÇALIŞIYOR

Ukrayna ilk M39 ATACMS füzelerini 2023 sonbaharında, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden teslim almıştı.

2024 baharında ise yaklaşık 300 kilometre menzile ulaşabilen daha gelişmiş ATACMS modelleri Kiev’e gönderildi. Ukrayna’ya başlangıçta bu füzeleri yalnızca işgal altındaki kendi topraklarındaki hedeflere karşı kullanma izni verilmiş, Kasım 2024’te Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanımın da önü açılmıştı.

Ukrayna’nın ATACMS stoklarının savaş boyunca önemli ölçüde azaldığı ve son dönemde bu füzeleri sınırlı sayıda kullandığı belirtiliyor.