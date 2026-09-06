ABD’li askerler Pattaya’da birbirine girdi

ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinden oluşan mürettebatı, 286 gün süren görevin ardından Tayland’da karaya çıktı.

Çarşamba günü Pattaya yakınlarındaki Laem Chabang Limanı’na yanaşan uçak gemisinin personeline beş günlük dinlenme izni verildi. Ancak ilk gecede iki ABD askerinin karıştığı kavga nedeniyle polis müdahalesi yaşandı.

Olay, perşembenin ilk saatlerinde Pattaya’nın gece hayatıyla bilinen Walking Street bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Pattaya Emniyet Müdürü Albay Anek Srathongyoo’nun verdiği bilgiye göre, alkollü olan iki ABD askeri yüksek sesle tartışmaya başladıktan sonra kavga etti.

Çevrede bulunan bir kişi, olayın büyümesinden endişe ederek polisi aradı.

Srathongyoo, yaşananları “küçük bir arbede” olarak nitelendirerek iki askerin Tayland yasalarını ihlal eden bir eylemde bulunmadıkları için haklarında cezai işlem yapılmadığını açıkladı.

ABD DONANMASI KARAYA ÇIKIŞLARINI YASAKLADI

Polis ekipleri iki askeri ABD ve Tayland makamlarının birlikte kullandığı koordinasyon merkezine götürdü. Askerler daha sonra ABD Donanması yetkililerine teslim edildi.

Tayland’da haklarında suçlama yöneltilmeyen iki asker için ABD Donanması ise disiplin kararı aldı.

Askerlerin Tayland ziyaretinin geri kalanında gemiden çıkmalarına izin verilmedi ve USS Abraham Lincoln’den ayrılana kadar gemide kalmaları istendi.

USS Abraham Lincoln’ün Tayland ziyareti, uçak gemisinin son yılların en uzun kesintisiz deniz görevlerinden birini tamamlamasının ardından gerçekleşti.

Yaklaşık 5 bin personel taşıyan uçak gemisi 286 gün boyunca denizde kaldı ve görevinin önemli bölümünü Ortadoğu’da geçirdi. Geminin İran savaşı kapsamındaki ABD operasyonlarında da görev yaptığı bildirildi.

Uzun görev süresi boyunca mürettebatın çalışma ve yaşam koşulları da ABD’de tartışma konusu oldu. Basına yansıyan haberlerde gıda tedarikindeki sorunlar, altyapı arızaları ve personelin ruh sağlığına ilişkin endişeler gündeme geldi.

PATTAYA 5 BİN ASKER İÇİN HAZIRLIK YAPTI

Taylandlı yetkililer, binlerce ABD askerinin kente gelmesi öncesinde Pattaya’daki güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yerel polis ile ABD Donanması arasında koordinasyon sağlanırken, özellikle kentin yoğun gece hayatının bulunduğu bölgelerde polis devriyeleri artırıldı.

Pattaya Emniyet Müdürü Srathongyoo, iki askerin karıştığı kavga dışında ziyaret boyunca dikkate değer başka bir olay yaşanmadığını söyledi.

Kentte uzun yıllardır çalışan masöz Nattakamol Chartmontri de AFP’ye yaptığı açıklamada ABD'li askerlerin çoğunun “genç, iyi davranışlı ve kurallara uyan” kişiler olduğunu belirterek, önceki yabancı askeri gemi ziyaretlerine kıyasla kentte daha sakin bir atmosfer bulunduğunu ifade etti.

USS Abraham Lincoln, beş günlük ziyaretinin ardından 6 Eylül Pazar günü Tayland’dan ayrıldı.