ABD’li diplomat İngiltere’den çıkarıldı: Çocuk istismarı görüntüsü iddiası

İngiltere’de görev yapan bir ABD’li diplomat hakkında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve diplomatın daha sonra ABD’ye gönderildiği ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay 25 Ağustos’ta Londra’nın güneybatısındaki Putney bölgesinde meydana geldi.

The Sun, ABD’li görevlilerin diplomatın evine girdiğini ve ardından kendisini İngiltere’den çıkararak ABD’ye götürdüğünü öne sürdü. Haberde, İngiliz polisinin bu süreçten önceden haberdar edilmediği iddia edildi.

Habere göre diplomat hakkında yürütülen soruşturmanın ABD’de başka bir kişiyle ilgili soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

ABD makamlarının İngiltere topraklarında doğrudan tutuklama yetkisi bulunmadığı belirtilirken, diplomatın ülkeden çıkarılması sırasında resmi bir iade sürecinin işletildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İngiliz hükümetinin olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ABD Büyükelçiliği ve ilgili kolluk birimleriyle temas halinde olduğu bildirildi.

MET POLİSİ: ABD BİZİ 25 AĞUSTOS’TA BİLGİLENDİRDİ

Londra Metropolitan Polisi, ABD makamlarının kendilerini 25 Ağustos’ta bilgilendirdiğini açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, ABD makamlarının Londra’da çocuklara ait müstehcen görüntülerle bağlantılı olası suçlara ilişkin bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, “Bu konuyla ilgili olarak ABD makamlarıyla temasımız sürüyor” denildi.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada ise ülkede görev yapan bütün yabancı diplomatların İngiliz yasalarına uymasının beklendiği vurgulandı.

Hükümet sözcüsü, “Yurt dışında görev yapan İngiliz diplomatların ilgili ülkenin yasalarına uymasını beklediğimiz gibi, İngiltere’de görev yapan tüm yabancı diplomatların da yasalarımıza uymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın sürdüğü gerekçesiyle daha fazla açıklama yapılmadı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: İDDİALARI CİDDİYE ALIYORUZ

ABD’nin Londra Büyükelçiliği de hakkında suçlama bulunan kişinin elçilikte görev yaptığını doğruladı.

Büyükelçilik, ABD hükümetinin bütün personelinden en yüksek davranış standartlarına uymasını beklediğini ve suçlamaların ciddiye alındığını bildirdi.

Açıklamada, İngiliz kolluk kuvvetlerinin kısa sürede bilgilendirildiği ve soruşturma kapsamında gerekli adımların atıldığı savunuldu.

Söz konusu kişinin devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak ABD’ye yeniden görevlendirildiği belirtildi.

The Sun’ın, diplomatın İngiliz makamlarının bilgisi dışında ülkeden çıkarıldığı yönündeki iddiası Londra’da tartışma yarattı.

İngiliz siyasetçiler ve hukukçular, suç teşkil ettiği iddia edilen eylemlerin İngiltere’de gerçekleşmiş olması halinde İngiliz makamlarının da soruşturma sürecinde rol alması gerektiğini savundu.

Buna karşılık ABD Büyükelçiliği, İngiliz makamlarının bilgilendirildiğini ve sürecin kolluk birimleriyle koordinasyon halinde yürütüldüğünü belirtti.

SUÇLAMALAR HENÜZ KANITLANMADI

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle ismi açıklanmayan diplomatın herhangi bir mahkeme tarafından suçlu bulunduğuna ilişkin bilgi bulunmuyor.

İngiltere’de çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmak, üretmek veya dağıtmak çeşitli yasalar kapsamında suç oluşturuyor. Ancak söz konusu diplomat hakkındaki soruşturma henüz sonuçlanmadı.

İngiliz ve ABD makamlarının olayın hukuki boyutu ve diplomatın İngiltere’den ayrılma sürecine ilişkin incelemeleri sürüyor.