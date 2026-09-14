ABD’li pilot yaşadıklarını anlattı: İran’da vurulan savaş uçağından atladı

İran üzerinde nisan ayında vurulan ABD savaş uçağında bulunan askeri personelden biri, yaşadığı ölüm kalım mücadelesini ilk kez anlattı.

CBS News’un “60 Minutes” programına konuşan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan ABD Hava Kuvvetleri albayı, programda “Bravo” kod adıyla tanıtıldı.

Bravo, iki kişilik F-15E Strike Eagle savaş uçağının silah sistemleri subayı olarak görev yapıyordu. Uçak İran güçleri tarafından vurulduktan sonra Bravo ve “Alpha” kod adlı pilot fırlatma koltuklarıyla uçaktan ayrıldı ancak farklı bölgelere düştü.

Bravo’nun yaşadığı en büyük tehlike ise daha yere ulaşmadan başladı.

Fırlatma sırasında paraşütünün hasar gördüğünü anlatan Bravo, “Bir noktada yukarı baktığımda paraşütün olmadığını gördüm. Hayatımda gördüğüm en korkutucu şey buydu” dedi.

Düşüş sırasında hızına odaklanmadığını söyleyen Bravo, paraşütün parçalarını açmaya ve sistemi yeniden çalışır hale getirmeye uğraştığını anlattı.

Yaşadığı olayı “mucize” olarak nitelendiren Bravo’nun omurgası, omzu ve kolu kırıldı. Yere çarptığı sırada hızının saatte yaklaşık 70 ila 100 mil, yani 113 ila 161 kilometre arasında olduğu belirtildi.

30 MİLYON DOLARLIK SAVAŞ UÇAĞI VURULDU

ABD’ye ait iki kişilik F-15E Strike Eagle, İran üzerinde yürütülen bir görev sırasında vuruldu.

CBS’nin aktardığına göre yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki savaş uçağı, taşınabilir bir hava savunma füzesiyle düşürüldü.

Uçağın vurulmasının ardından iki asker birbirinden ayrı bölgelere düştü ve ABD ordusu geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlattı.

Bravo, ağır yaralarına rağmen İran güçleri tarafından yakalanmamak için bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Kırık omurgası, kolu ve omzuyla dağlık arazide ilerleyen ABD'li asker, daha güvenli bir noktaya ulaşabilmek ve kurtarma ekipleriyle bağlantı kurabilmek amacıyla yüksek bir sırt hattına tırmandı.

Bravo, İran güçlerine yakalanma ihtimalini anlatırken, “Motivasyon eksikliğinin sizi İran televizyonuna çıkarmasına asla izin vermeyin” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, pilot Alpha’nın kurtarılması sırasında yoğun çatışmalar yaşandığını belirterek operasyonu, “Girişte de çıkışta da silahlı çatışma vardı. Ama Alpha’yı geri aldılar” sözleriyle anlattı.

Alpha birkaç saat içinde kurtarılırken Bravo yaklaşık iki gün boyunca İran topraklarında saklanmak zorunda kaldı.

48 SAAT İRAN TOPRAKLARINDA SAKLANDI

Bravo'nun bulunduğu bölgeye ulaşılması, operasyonun en zorlu aşamalarından biri oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın aktardığına göre operasyonun çeşitli aşamalarında İran içinde 90'dan fazla ABD askeri görev yaptı.

Bravo, yaklaşık 48 saat boyunca İran güçlerinden saklandıktan sonra ABD özel kuvvetlerince kurtarıldı. CBS, operasyonu ABD askeri tarihindeki en büyük ve karmaşık muharebe arama-kurtarma operasyonlarından biri olarak nitelendirdi.

Operasyonda ABD güçleri de ciddi sorunlarla karşılaştı.

CBS’nin aktardığına göre kurtarma amacıyla kullanılan bazı uçak ve helikopterler çöl kumuna saplandı. İran’ın teknolojiyi ele geçirmesini engellemek amacıyla bazı hava araçlarının olay yerinde imha edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

ABD güçleri, ilk ekibin tahliyesinde yaşanan sorunların ardından yedek kurtarma birliklerini devreye soktu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında yaptığı açıklamaya göre yalnızca Bravo'nun kurtarılmasına yönelik operasyonda bombardıman uçakları, savaş uçakları, tanker uçakları ve kurtarma hava araçları dahil çok sayıda uçak görevlendirildi.

İLK KEZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bravo’nun “60 Minutes” programındaki açıklamaları, İran’da vurulmasının ardından yaşadıklarını kamuoyu önünde ilk kez ayrıntılı şekilde anlatması oldu.

CBS, subayın güvenliğine yönelik tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle gerçek adını açıklamadı.

Bravo, ağır yaralanmasına, hasarlı paraşütle yere çarpmasına ve yaklaşık iki gün İran güçlerinden kaçarak dağlarda saklanmasına rağmen hayatta kalmasını “modern zamanların mucizesi” olarak nitelendirdi.