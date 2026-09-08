ABD’li Senatör Rick Scott’tan Türkiye çıkışı: Bizim dostumuz değil

ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştirakine yaptırım uygulama kararı, Washington’da Türkiye’ye yönelik yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Rick Scott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin ABD ile müttefiklik ilişkisini sorguladı.

Scott, paylaşımında, “Türkiye bizim dostumuz değil” ifadelerini kullanarak, yaptırım kararının Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin ABD güvenliği açısından taşıdığı riskleri ortaya koyduğunu öne sürdü.

Scott, “Türkiye BİZİM DOSTUMUZ DEĞİLDİR. Daha geçen hafta, Scott Bessent, askerlerimizi öldüren İranlı teröristlere aktif olarak finansman sağladıkları için onlara karşı sert önlemler almak zorunda kaldı. Bu, ülkemizin ve ailelerimizin güvenliğini sağlamakla ilgilidir. Kötü niyetli İran rejimiyle bağlantısı olan herkes, kim olursa olsun, hesap verene kadar rahat edemeyiz” dedi.

TÜRK BANKASINA İRAN YAPTIRIMI

ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta Golden Global Yatırım Bankası ile bankanın iki iştirakini yaptırım listesine aldı.

Washington yönetimi, söz konusu kuruluşların Çin ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü arasındaki ticari ve finansal işlemleri kolaylaştırdığını iddia etti.

Karar kapsamında üç kuruluşun dolar temelli finans sistemine erişiminin engellenmesi öngörülüyor.

Söz konusu yaptırım, bir NATO üyesi ülkede faaliyet gösteren bir bankanın Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü bu yaptırım programına dahil edilmesi açısından da dikkat çekti.

ABD’DEN PETROL GELİRİ İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global’in İran’ın Çin’e yaptığı petrol satışlarından elde edilen gelirlerin Türkiye’ye aktarılmasına aracılık ettiğini ileri sürdü.

Bakanlığın iddiasına göre söz konusu gelirler Türkiye’ye ulaştıktan sonra nakit veya altına dönüştürülebiliyordu.

Washington’ın uyguladığı yaptırımların, İran’ın petrol ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlamayı ve Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

BESSENT’TEN YENİ YAPTIRIM SİNYALİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin açıklamasında, Washington’ın İran adına finansal işlemleri kolaylaştıran aktörleri takip ettiğini belirtti.

Bessent, ABD’nin müttefikleriyle birlikte bu yöndeki adımlarını sürdüreceğini ifade ederken, başka bir bankanın da yaptırım kapsamına alınabileceğinin sinyalini verdi.

GOLDEN GLOBAL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Golden Global Yatırım Bankası ise ABD yönetiminin yönelttiği suçlamaları kabul etmedi.

Banka, faaliyetlerini hem Türkiye’deki hem de uluslararası mevzuat ve uyum kuralları çerçevesinde yürüttüğünü savundu.

Açıklamada ayrıca yaptırım kararında adı geçen kişilerin bankanın müşterisi olmadığı belirtildi.