ABD’li senatörden İsrail’e sert çıkış: Suç ortaklığımıza son vermeliyiz

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının gündemde olduğu açıklamasına ilişkin, "(İsrail ile) Suç ortaklığımıza bir son vermeliyiz" mesajını verdi.

Katz'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planını şu ana kadar iptal etmediği, dondurduğu açıklamasına Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.

Senatör Jeff Merkley ile Gazze-Mısır sınırını geçen yıl ziyaret ettiklerini ve "Netanyahu Hükümeti, Gazze'deki Filistinlileri Etnik Temizliğe Tabi Tutmak Üzere Bir Plan Uyguluyor" başlıklı rapor yayımladıklarını anımsatan Van Hollen, "Şimdi İsrail Savunma Bakanı bu hedefi doğruluyor. (İsrail ile) Suç ortaklığımıza bir son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.