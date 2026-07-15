ABD'li Temsilci, Pentagon'a 350 milyar dolarlık ek bütçeyi, 'komünizmle mücadele' söylemiyle savundu

ABD'de, Pentagon olarak bilinen Savaş Bakanlığı'nın talep ettiği 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesi tartışmaları sürerken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın 'Amerikan topraklarında komünizmle mücadele' vurgusu yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD merkezli sol eğilimli yayın kuruluşu Common Dreams (CD), Johnson'ın açıklamalarının, Başkan Donald Trump'ın son dönemde sertleşen 'komünizm' ve 'iç düşman' söylemiyle örtüştüğünü belirterek, artan askeri harcamaların iç siyasette kullanılabilecek bir güvenlik anlayışıyla ilişkilendirildiğine dikkat çekti.

KOMÜNİZME İKİ HAFTADA 81 ATIF

Stephen Prager tarafından hazırlanan habere göre Johnson, geçen ay Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi tarafından onaylanan 1,1 trilyon dolarlık savunma bütçesine ek olarak Pentagon'un talep ettiği 350 milyar dolarlık yeni kaynağın onaylanması için Cumhuriyetçi milletvekillerine çağrıda bulundu.

Johnson, söz konusu paketin Savaş Bakanlığı'nı daha 'verimli ve etkili' hâle getireceğini savunurken, ABD'nin hem 'kendi topraklarında komünizmle' hem de yurt dışında 'teröristler ve tiranlarla' mücadele ettiğini söyledi.

CD'nin aktardığına göre Johnson'ın açıklamaları, Trump'ın son haftalarda kullandığı siyasi söylemle paralellik gösteriyor. Trump'ın, Demokrat Parti içindeki ilerici ve demokratik sosyalist siyasetçileri sık sık 'komünist' olarak nitelendirdiği, 'demokratik sosyalizmin suç sayılması gerektiğini' savunan paylaşımları yeniden yayımladığı ve ideolojik rakiplerini 'iç düşman' olarak tanımladığı hatırlatıldı. Reuters'ın analizine atıfta bulunan haberde, Trump'ın yalnızca 2 haftalık süreçte 'komünizm' ifadesini en az 81 kez kullandığı belirtildi.

"VAROLUŞSAL MÜCADELE" VURGUSU

Haberde ayrıca Johnson'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma bütçesinin artırılmasını 'ülke içindeki komünist düşmanlara karşı varoluşsal mücadele' olarak tanımladığına dikkat çekildi. Ancak CD, Pentagon'un talep ettiği ek bütçenin hangi bölümünün bu amaç doğrultusunda kullanılacağının açıklanmadığını vurguladı.

Common Dreams, ABD yasalarının federal askerlerin iç güvenlik faaliyetlerinde kullanılmasını genel olarak yasakladığını hatırlatırken, Trump'ın daha önce Los Angeles başta olmak üzere bazı kentlere aktif görevdeki askerleri ve Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırdığına, bu uygulamaların bir kısmının ise mahkemeler tarafından hukuka aykırı bulunduğuna işaret etti.

Haberde ayrıca Trump'ın geçmişte şehirlerin 'ordumuz için eğitim alanı' olarak kullanılabileceğini söylediği ve hükümeti protesto eden sol grupları 'iç düşman' olarak tanımladığı da aktarıldı.