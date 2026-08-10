ABD’li vekil yumurtalarını dondurma kararı aldı: 'Hayatım üzerinde daha fazla kontrol istiyorum'

ABD’li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), yumurtalarını dondurma kararı aldığını ve tedavi sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşacağını açıkladı.

36 yaşındaki New York temsilcisi Ocasio-Cortez, hafta sonu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda doğurganlığını korumaya yönelik tedaviye başladığını duyurdu.

AOC, kararına ilişkin, “Bu, hayatım üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduğumu hissetmek için yaptığım bir seçim” ifadelerini kullandı.

Yumurta dondurma işlemi için uzun süredir para biriktirdiğini belirten Ocasio-Cortez, kadınların süreç hakkında yeterince bilgiye ulaşamadığını söyledi.

Kadınların ergenlikten hamileliğe, perimenopozdan menopoza kadar bedenlerinde yaşanan değişiklikler konusunda yeterince bilgilendirilmediğini savunan AOC, kendi deneyimini paylaşmasının bu konudaki farkındalığı artırmasını istediğini belirtti.

İĞNELERİNİ KULİSTE YAPTI

Ocasio-Cortez, doğurganlık tedavisini yoğun siyasi çalışma programıyla birlikte yürüttüğünü de anlattı.

ABC kanalındaki bir programa katılmadan önce ilaçlarını kuliste uygulayacağını söyleyen AOC, “Kadınlar her şeyi yapabilir” dedi.

Sosyal medya hesabından tedavide kullanılan ilaçları, enjektörleri ve diğer malzemeleri de gösteren Ocasio-Cortez, karnından yaptığı enjeksiyonun ardından, “O kadar da kötü değilmiş” ifadelerini kullandı.

Yumurta dondurma sürecinde yumurtalıkların uyarılması amacıyla belirli bir süre boyunca hormon ilaçları kullanılıyor ve ardından olgunlaşan yumurtalar tıbbi işlemle toplanarak donduruluyor.

KARARINI SİYASİ TARTIŞMALARLA İLİŞKİLENDİRDİ

Ocasio-Cortez, pazar günü ABC’ye verdiği röportajda kararının ABD’deki üreme hakları tartışmaları açısından da önemli olduğunu savundu.

Trump yönetimini kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimini kısıtlamakla eleştiren AOC, siyasetçilerin bu tür süreçleri açık biçimde konuşmasının özellikle çalışan kadınlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Ocasio-Cortez’in açıklaması bazı Demokrat isimlerden destek gördü.