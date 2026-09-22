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ABD'li yetkililer İran heyetiyle görüştü... Trump: 'İran'la görüşme çok iyi geçti'

ABD'li yetkililer İran heyetiyle görüştü... Trump: 'İran'la görüşme çok iyi geçti'

22.09.2026 22:41:00
Güncellenme:
DHA
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ABD'li yetkililer İran heyetiyle görüştü... Trump: 'İran'la görüşme çok iyi geçti'

ABD Başkanı Donald Trump, İran heyetiyle ABD’li yetkililer arasında yaklaşık üç saat süren bir görüşme yapıldığını açıkladı. İran devlet medyası ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için deniz ablukasının kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve “direniş” cephelerindeki savaşın sona ermesi şartlarını ilettiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi.

Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

İran devlet medyası ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki şartlarını ABD tarafına ilettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın şartlarının; deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm 'direniş' cephelerinde savaşın sona ermesi olduğu aktarıldı.

İlgili Konular: #ABD #Trump #İran