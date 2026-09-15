ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı doğruladı... Dokuz ülkenin genelkurmay başkanları 'gizli zirve'de buluştu

Axios yazarı Barak Ravid'in iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, gizli zirve, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper tarafından organize edildi. Toplantının ana gündeminin, İran'la savaş ve bölgedeki artan gerilim olduğu ifade edildi.

Axios'un haberine göre toplantı, ABD ve İsrail'in altı aydan uzun süre önce İran'la savaşa girmesinden bu yana bu formatta gerçekleştirilen ilk buluşma olması nedeniyle dikkat çekiyor.

KOMUTANLAR AYNI MASADA

Ravid'in aktardığı bilgilere göre toplantıya Cooper'ın yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır'ın genelkurmay başkanları katıldı.

Buluşma özellikle İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan bazı Arap ülkelerinin askeri komutanlarını İsrailli mevkidaşlarıyla aynı masada buluşturması açısından önem taşıyor.

Habere göre Cooper toplantıda, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırılarına rağmen ABD ordusunun bölgedeki güçlerini çekmeyeceği mesajını verdi.

CENTCOM Komutanı ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini artırmaya yönelik planları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İsrailli bir yetkili ise İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in İsrail ordusunun farklı cephelerde yürüttüğü operasyonlar konusunda diğer komutanlara brifing verdiğini söyledi.

CENTCOM DOĞRULADI

Toplantının varlığı CENTCOM tarafından da doğrulandı.

CENTCOM, Axios'a yaptığı açıklamada Almanya'da düzenlenen planlı bir konferansta sekiz ülkeden üst düzey askeri liderlerin ağırlandığını belirterek, görüşmelerde "Ortadoğu'daki güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatların" ele alındığını bildirdi.

Ancak toplantıya katılan ülkelerin hiçbiri buluşmayı önceden kamuoyuna duyurmadı.

İSRAİL-ARAP İŞBİRLİĞİ

Axios'a göre İsrail, BAE ve Bahreyn'le 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın ardından ABD Avrupa Komutanlığı'nın sorumluluk alanından CENTCOM'un sorumluluk alanına geçirilmişti.

Bu değişiklik, özellikle hava ve füze savunması alanlarında İsrail'in Arap ülkeleriyle CENTCOM çatısı altında askeri işbirliği geliştirmesini kolaylaştırdı.

Axios'un İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran savaşı sırasında bu işbirliği daha ileri bir boyuta taşındı. İsrail, BAE'ye personeliyle birlikte Demir Kubbe hava savunma sistemi konuşlandırırken, ülkeye gerçek zamanlı istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) desteği de sağladı.

İsrail ile bölgedeki diğer Arap ülkeleri arasındaki istihbarat paylaşımının da savaş sırasında arttığı öne sürüldü.

TEL AVİV'DEN RİYAD'A DESTEK

Toplantının zamanlaması da dikkat çekiyor. Görüşme, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı ve Kızıldeniz'in stratejik geçiş noktası Babülmendep çevresindeki baskının yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, İsrail ile Suudi Arabistan'ın CENTCOM'un desteğiyle yeni bir askeri işbirliği seçeneğini görüştüğünü ileri sürdü.

Buna göre taraflar, İsrail'in Suudi Arabistan'ın Husilere karşı yürüteceği olası askeri operasyonlara nasıl destek sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Masadaki seçeneklerden birinin, İsrail'in BAE'ye sağladığı modele benzer biçimde Suudi Arabistan'a gerçek zamanlı istihbarat, gözetleme ve keşif desteği verilmesi olduğu belirtildi.