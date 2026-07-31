ABD’nin Afrika haritası alay konusu oldu: Tek bir ülke bile doğru yerde değil

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Brezilya’da düzenlenen AIDS 2026 Konferansı’nda kullanılan Afrika haritasında kıtadaki bütün ülkelerin yanlış yerlerde gösterildiği ortaya çıktı.

Reuters’ın incelemesine göre haritada, görselin OpenAI araçlarıyla üretildiğine işaret eden bir yapay zekâ filigranı da yer aldı.

ABD hükümetine ait hatalı harita, Rio de Janeiro’da düzenlenen konferansta Dışişleri Bakanlığının yeni sağlık anlaşmalarının anlatıldığı sunum sırasında ekrana yansıtıldı.

Katılımcılar, ülkelerin yanlış konumlandırıldığını fark ederek haritanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

ÜLKELERİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Haritada Batı Afrika’da bulunan Nijerya, Sahra Çölü’nde ve denize kıyısı olmayan bir ülke gibi gösterildi. Afrika’nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, kıtanın doğusundaki Afrika Boynuzu’na taşındı. Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili ise kıtanın diğer tarafında konumlandırıldı.

Reuters’ın analizinde, sunumda kullanılan görselde yapay zekâyla oluşturulduğunu gösteren bir filigranın bulunduğu belirtildi. OpenAI, konuyla ilgili haberin incelendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ortaya çıkan hatanın ardından yaptığı açıklamada yaşanan karışıklığın sorumluluğunu üstlendi. Haritanın, konferans öncesinde sunum dosyasında aceleyle değişiklik yapan bir ekip üyesi tarafından hazırlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, “Katılımcılar ve Afrikalı ortaklarımız açısından yol açtığı karışıklık ve yanlış temsil nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Haritanın görüntüleri ilk olarak AIDS uzmanı Emily Bass tarafından yayımlandı. Görüntüler daha sonra LinkedIn başta olmak üzere sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Atlantik Konseyi’nde yapay zekâ ve jeopolitik üzerine çalışmalar yürüten Matt Petit, haritayı hazırlayan ve onaylayan kişilerin Afrika ülkelerinin yerlerini bilmediğini ve çalışmayı kontrol etmediğini belirterek tepki gösterdi.

Sunumu, ABD’nin en üst düzey sağlık temsilcilerinden Jeff Graham yaptı. Graham aynı zamanda AIDS’le mücadele amacıyla yürütülen Başkanlık Acil AIDS Yardım Planı’nı da denetliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, harita hatasına rağmen konferanstaki görüşmelerin “verimli ve yapıcı” geçtiğini savundu. Bakanlık, AIDS’le mücadelede somut sonuçlar elde etmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Trump yönetiminin geçen yıl dış yardım fonlarını inceleme gerekçesiyle geçici olarak durdurması, dünya genelindeki yardım programlarında aksamalara yol açmıştı. Hayat kurtaran ilaçların temini gibi temel çalışmalar büyük ölçüde yeniden başlarken, ABD’nin önleme ve hastalık takibi alanlarındaki harcamalarını azaltmayı planladığı belirtildi. Programın Güney Afrika’daki faaliyetlerinin ise tamamen sona erdirilmesi öngörülüyor.