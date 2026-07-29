ABD’nin füze savunma stokları alarm veriyor: İran savaşı Patriot ve THAAD’ları eritti

ABD’nin İran’la son dönemde yaşadığı çatışmalar, ordunun hâlihazırda azalan gelişmiş füze savunma sistemi stoklarını daha da eritti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayımladığı analize göre Patriot ve THAAD önleyici füze stoklarındaki düşüş, ABD ile Ortadoğu’daki müttefiklerini hava savunma sistemlerini daha sınırlı kullanmaya zorlayabilir.

Analizde, mühimmatın korunması amacıyla İran’dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına karşı daha az sayıda önleyici kullanılabileceği, bunun da saldırı araçlarından birinin savunmayı aşma ihtimalini artıracağı belirtildi.

Raporun yazarlarından emekli deniz piyade albayı ve CSIS kıdemli danışmanı Mark Cancian, füze stoklarındaki azalmanın savunma stratejisini doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

ABD güçlerinin bir hedefe karşı üç yerine iki önleyici füze kullanabileceğini belirten Cancian, “Bu, önleme ihtimalini azaltır ancak bir füzenin elde kalmasını sağlar” dedi.

Bir diğer seçeneğin ise hedefini ıskalaması ve yerleşim alanlarından uzağa düşmesi beklenen İran füzelerine karşı hiçbir önleyici kullanılmaması olduğu ifade edildi.

ABD ORDUSU İRAN FÜZELERİNİ ÖNLEDİĞİNİ DUYURDU

Mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar, ABD ordusunun salı günü İran’ın Ortadoğu’daki Amerikan güçlerine yönelik “sürpriz saldırı girişiminde” kullandığı çok sayıda balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in de Başkan Donald Trump’a ülkedeki mühimmat stoklarının durumunun İran’a yönelik askeri operasyonları etkileyebileceğini bildirdiği aktarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren ve ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Caine’in değerlendirmesinin Trump’a sunduğu düzenli askeri tavsiyeler kapsamında iletildiğini belirtti.

Pentagon ise ABD ordusunun askeri kapasitesinin zayıfladığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunarak, “Başkanın belirleyeceği yer ve zamanda operasyon düzenlemek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir” açıklamasını yaptı.

Parnell, farklı askeri komutanlık bölgelerinde başarılı operasyonlar yürütüldüğünü ve ABD’nin halkını ve çıkarlarını koruyacak geniş bir silah kapasitesine sahip olduğunu ileri sürdü.

SAVAŞIN MALİYETİ 37,5 MİLYAR DOLAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta Kongre üyelerine yaptığı açıklamada İran’la yürütülen savaşın ABD’ye tahmini maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Pentagon, savaş sırasında kullanılan silah ve mühimmatların yerine konulması amacıyla Kongre’den 67 milyar dolarlık ek bütçe talep ediyor. Talebin Patriot ve THAAD gibi gelişmiş füze önleme sistemlerinin üretimini de kapsadığı belirtildi.

ABD’de Demokratlar, sınırlı sayıdaki gelişmiş mühimmatların İran savaşında kullanılmasını Donald Trump yönetimine yönelik eleştirilerinin temel unsurlarından biri haline getirdi.

Trump’ın İsrail’le birlikte 28 Şubat’ta Kongre onayı olmadan başlattığı savaş, artan maliyeti ve Amerikan askerlerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Füze stoklarının hızla azalması, ABD’nin gelecekte Çin’le yaşanabilecek olası bir çatışmadaki askeri kapasitesine ilişkin kaygıları da artırdı.

CSIS, mayıs ayında yayımladığı bir başka değerlendirmede Patriot, THAAD ve Tomahawk seyir füzesi stoklarının eski seviyesine getirilmesinin en az üç yıl sürebileceğini bildirmişti.

PATRIOT STOKLARI YÜZDE 65’TEN FAZLA AZALDI

CSIS’in bütçe belgeleri ve kamuoyuna açıklanan veriler üzerinden yaptığı tahmine göre savaş öncesinde 2 bin 330 olan Patriot önleyici füze sayısı, nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes sırasında bin 30’a düştü.

Son çatışmaların ardından Patriot stokunun 759 ile 827 arasında kaldığı tahmin ediliyor. Buna göre ABD’nin Patriot mühimmatı savaş öncesine kıyasla en az yüzde 65 azaldı.

Savaş öncesinde 452 adet olduğu tahmin edilen THAAD önleyici füze sayısının ise nisan ayındaki ateşkesin başında 232 ile 262 arasına düştüğü belirtildi.

ABD’nin daha sonra sınırlı miktarda üretim yaparak stoklarını 234 ila 278 seviyesine çıkardığı ancak THAAD sayısının hâlâ savaş öncesine göre en az yüzde 38 daha düşük olduğu kaydedildi.

18 ABD ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İran’ın 17 Temmuz’da Ürdün’deki bir üsse füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda üç ABD askeri hayatını kaybetmişti.

Bir gün sonra Irak’ta İran’a ait bir insansız hava aracının kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında bir Amerikan askerinin daha yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Son kayıplarla birlikte İran savaşı sırasında hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 18’e yükseldiği bildirildi.