ABD’nin füze stokunda İran alarmı: Neredeyse tamamı kullanıldı

ABD ordusunun İran’a yönelik saldırılarda Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ile Hassas Vuruş Füzesi (PrSM) stoklarının “neredeyse tamamını” kullandığı iddia edildi.

Reuters’a konuşan ve mühimmat verileri hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, beş aydır süren savaşın ABD’nin küresel füze stoklarında ciddi azalmaya yol açtığını söyledi. Kaynaklar, elde kalan füze sayısını açıklamadı.

Bir milyon doların üzerinde maliyeti bulunan ATACMS ve PrSM füzeleri, hedeflerin güvenli mesafeden ve yüksek hassasiyetle vurulmasını sağlıyor. PrSM, üretimi aşamalı olarak sonlandırılan ATACMS’nin yerini almak üzere geliştirilen daha uzun menzilli yeni nesil füze olarak biliniyor.

Uzun menzilli füze stoklarının azalmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatması halinde daha riskli pilotlu bombardıman görevlerine ağırlık vermesine neden olabileceği değerlendiriliyor. Aynı füzelerin güçlü hava savunmasına sahip Çin gibi bir ülkeyle yaşanabilecek olası çatışmada da kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

RUSYA VE ÇİN’E KARŞI HAZIRLIK ENDİŞESİ

Kaynaklar, füze stoklarındaki hızlı azalmanın ABD’nin başka bölgelerde ortaya çıkabilecek krizlere müdahale kapasitesini sınırlayabileceğinden endişe edildiğini aktardı.

Başka bir kaynak ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, dünyanın farklı noktalarındaki Amerikan askeri stoklarından sevkiyat yaparak cephanesini yenileyebildiğini savundu. Washington yönetiminde, İran’a yönelik saldırıların diğer bölgelerdeki askeri hazırlığı tehlikeye atmadan ne kadar sürdürülebileceğine ilişkin yoğun görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Beyaz Saray, mühimmat stoklarına ilişkin iddialara Trump’ın açıklamasıyla yanıt verdi. ABD’nin dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla mühimmata sahip olduğunu savunan Trump, stokların ihtiyaçlarının çok üzerinde olduğunu öne sürdü.

Savunma şirketlerinin üretim kapasitelerini genişlettiğini belirten Trump, ABD’de daha önce görülmemiş miktarda mühimmat üretildiğini söyledi. Uzmanlar ise bazı füze ve top mermilerinin üretiminde rekor seviyelere ulaşılsa da uzun süreli bir savaşta üretimin tüketimi karşılamayabileceği uyarısında bulunuyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de ABD ordusunun dünyanın en güçlü askeri gücü olduğunu ve Başkan’ın belirleyeceği yer ve zamanda operasyon düzenlemek için ihtiyaç duyduğu bütün imkanlara sahip bulunduğunu savundu.

SAVUNMA FÜZELERİ DE AZALDI

Sadece saldırı amaçlı füzelerin değil, ABD birliklerini balistik füzelere karşı koruyan savunma sistemlerinin stoklarının da önemli ölçüde azaldığı ileri sürüldü.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) tahminine göre, şubat-temmuz döneminde Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 65’i kullanıldı. THAAD önleme füzelerinin mevcut sayısının ise savaşın başlangıcına kıyasla en az yüzde 38 azaldığı hesaplandı. Reuters’a konuşan iki kaynak, bu tahminlerin ABD yönetimindeki verilerle örtüştüğünü belirtti.

Bir kaynak, savaşın başlamasından bu yana ABD’nin küresel Tomahawk seyir füzesi stokunun yarıya yakınının da tüketildiğini öne sürdü. Reuters, söz konusu oranı bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

KONGRE ONAYI TARTIŞMASI

İran savaşı, Trump’ın Kongre’den yetki almadan uzun süreli askeri operasyon yürütme yetkisine ilişkin tartışmaları da artırdı.

ABD Kongresine İran’a karşı savaş ilan edilmesi veya askeri güç kullanılmasına izin verilmesi yönünde resmi bir talep sunulmadı. Buna karşın Washington yönetimi, saldırıları sürdürürken savunma şirketleriyle füze üretimini artırmaya yönelik yeni anlaşmalar üzerinde çalışıyor.