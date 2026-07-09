ABD'nin İran'a saldırıları sürüyor: Ülkenin güneyinde patlama sesleri!

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürüyor.

İran basının aktardığına göre, Sistan ve Beluçistan ile Buşehr eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu.

ABD saldırılarının devam ettiği İran’da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

ABD ordusu dün İran’ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.

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