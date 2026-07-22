ABD’nin İran savaşı faturası 37,5 milyar dolara yükseldi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington’da düzenlenen Kongre oturumunda, İran’a karşı yürütülen savaşın maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hegseth, savaş kapsamında yapılan bazı harcamalar ile 30 Eylül’e kadar öngörülen maliyetlerin toplamının 37,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Pentagon’un söz konusu rakamı nasıl hesapladığına ilişkin ayrıntılı bilgi ise paylaşılmadı.

Reuters’a mart ayında konuşan bir kaynak, ABD yönetiminin savaşın ilk altı günündeki maliyetin en az 11,3 milyar dolar olduğunu tahmin ettiğini belirtmişti.

90 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇE TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kongre’den büyük bölümü İran savaşıyla bağlantılı olmak üzere yaklaşık 90 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunmuştu.

Talep, savaşın yönetimi ve maliyeti konusunda Beyaz Saray’a tepki gösteren milletvekilleriyle yönetim arasında yeni bir bütçe tartışmasının kapısını açtı.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik bombardımana başlamasından bu yana Trump yönetiminin kendilerini savaşın seyri ve hedefleri konusunda yeterince bilgilendirmediğini savunuyor.

DEMOKRATLARDAN TRUMP YÖNETİMİNE TEPKİ

Senato Tahsisatlar Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Patty Murray, Trump’ın savaşın genişletilmesi yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, çatışmanın uzun süreli bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand ise yönetimin açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini savundu.

Gillibrand, “Ya savaş sona ermiştir ya da sona ermemiştir. İki hafta içinde bitecek deniliyor ancak süreler sürekli değişiyor. Füze kullanılıp kullanılmadığı konusunda bile tutarlı açıklamalar yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki çoğunluğunun sınırlı olması nedeniyle bütçe tasarılarının kabul edilmesi için Demokratların desteğine ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

ASKERİ EĞİTİMLER AZALTILABİLİR

Hegseth, Pentagon’a acil ek kaynak sağlanmaması halinde askeri eğitim faaliyetlerinin azaltılması gerekebileceğini söyledi.

İran savaşının yaklaşık 1 trilyon dolarlık Pentagon bütçesi üzerinde ciddi baskı oluşturduğu, askeri personel giderleri, bakım faaliyetleri ve gelecekteki savunma yatırımlarının da bu durumdan etkilenebileceği ifade edildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, askerlerin maaşlarının ödenmesi için çözüm bulunacağını ancak bakım giderleri ve yeni askeri kabiliyetlere yapılacak yatırımlarda sorun yaşanabileceğini belirtti.

Hegseth, Kongre’ye yalnızca ek bütçe talebini değil, 2027 yılı için hazırlanan 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesini de onaylama çağrısında bulundu.

“Bu bakanlığa 1,5 trilyon dolarlık kaynak sağlanmamasının ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğuna inanıyorum” diyen Hegseth, savunma harcamalarının artırılmasını istedi.

ATEŞKES ÇÖKTÜ, KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin ay başında çöktüğü, iki tarafın da karşılıklı olarak günlük saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

İran savaşında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı hafta sonu itibarıyla 18’e yükselirken, yaklaşık 430 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Pentagon, 7 Temmuz’dan bu yana 100 askerin yaralandığını, bu askerlerin yüzde 96’sının yeniden göreve döndüğünü açıkladı.

TRUMP’TAN YENİ SALDIRI TEHDİTLERİ

Trump, son bir hafta içinde İran’daki saldırıların enerji tesisleri ve köprüleri kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca İran’ın Harg Adası’ndaki petrol merkezinin ele geçirilmesi için kara birliklerinin gönderilebileceğini ve “Kazma Dağı” olarak bilinen yeraltındaki nükleer bağlantılı tesisin bombalanabileceğini dile getirdi.

Trump, söz konusu dağ tesisinin “çok yakında” vurulacağını açıkladı.