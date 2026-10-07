ABD’nin İran savaşındaki kayıpları açıklandı: 81 askeri hava aracı kayıp veya hasarlı

ABD’nin İran’la savaşın başlamasından bu yana en az 81 askeri hava aracını kaybettiği ya da hasar gördüğü, söz konusu kayıpların toplam maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar çıkabileceği bildirildi.

ABD Kongre Araştırma Servisinin (CRS) 5 Ekim tarihli raporuna göre, kayıp ve hasar gören hava araçları arasında F-35A Lightning II ve F-15E Strike Eagle gibi gelişmiş savaş uçaklarının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı ve helikopter de bulunuyor.

CRS, 81 sayısının tüm hava araçlarının tamamen imha edildiği anlamına gelmediğine, hasar gören bazı araçların yeniden hizmete döndüğüne dikkati çekti.

Rapora göre İran savaşı sırasında 12 F-15E Strike Eagle savaş uçağı imha edildi ya da hasar gördü.

Bunlardan 3’ünün 2 Mart’ta Kuveyt üzerinde “dost ateşi” sonucu düşürüldüğü, bir F-15E’nin ise ertesi ay İran üzerinde vurulduğu belirtildi.

İran’ın 9 ve 10 Eylül’de Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne düzenlediği saldırılarda 8 F-15E’nin daha hafif hasar aldığı ancak bu uçakların daha sonra yeniden hizmete döndüğü aktarıldı.

F-35A DA HASAR GÖRDÜ

Kayıp ve hasar gören araçlar arasında ABD ordusunun en gelişmiş savaş uçaklarından F-35A Lightning II de yer aldı.

Raporda bir F-35A’nın İran saldırısında hasar gördüğü kaydedildi. CRS’nin değerlendirmesine göre savaş boyunca kaybedilen veya zarar gören hava araçlarının yenilenme maliyeti, uygulanacak plana bağlı olarak 1,9 milyar ila 3,3 milyar dolar arasında değişebilir.

ABD’nin en dikkat çekici kayıplarından biri de MQ-9 Reaper insansız hava araçlarında yaşandı.

En az 45 MQ-9 Reaper’ın kaybedildiği bildirildi. Keşif, gözetleme ve füze saldırılarında kullanılabilen araçların birim maliyetinin yaklaşık 30 ila 50 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Kayıpların ardından ABD Hava Kuvvetlerinin kullanılabilir Reaper filosunun 135’e kadar gerilediği aktarıldı.

E-3 SENTRY DE KAYBEDİLDİ

Raporda ayrıca yaklaşık 270 milyon dolar değerindeki bir E-3 Sentry havadan erken ihbar ve kontrol uçağının da kaybedildiği belirtildi.

Boeing 707 platformu üzerine geliştirilen E-3 Sentry, hava sahasının izlenmesi, hedef tespiti ve hava operasyonlarının koordinasyonunda kritik görev üstleniyor.

ABD’nin ayrıca A-10 Thunderbolt II saldırı uçaklarından birini kaybettiği, bir diğerinin ise İran’ın Eylül ayında Ürdün’deki hava üssüne düzenlediği saldırıda hasar gördüğü kaydedildi.

HELİKOPTER VE TANKER UÇAKLARI DA LİSTEDE

CRS raporunda İran savaşı sırasında kaybedilen veya hasar gören diğer hava araçları arasında 7 KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı, 2 MC-130J Commando II özel harekat uçağı ve bir HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopteri de yer aldı.

Listede ayrıca bir MQ-4C Triton, 3 MQ-1 insansız hava aracı, bir AH-64 Apache, 4 AH-6 Little Bird ve bir MH-60 Sea Hawk helikopteri bulunuyor.

CRS, savaş devam ettiği için kayıp ve hasar rakamlarının ilerleyen dönemde değişebileceği uyarısında bulundu.

Raporda, verilerin Savunma Bakanlığı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Pentagon Başmüfettişliği ve kamuya açık haberlerden derlendiği belirtildi.