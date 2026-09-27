ABD’nin kullandığı hava üssü yakınında patlayıcı alarmı: Evler boşaltıldı, yollar kapatıldı

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford hava üssü yakınında pazar sabahı güvenlik alarmı verildi.

Polis, Whelford yerleşiminde yaşanan olayın ardından çok sayıda kişinin patlayıcı maddelerle ilgili suçlardan şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın ardından bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İngiliz ordusuna bağlı bomba imha uzmanlarının Whelford’a sevk edildiği ve bölgede bulunan bazı araçlarda inceleme yaptığı bildirildi.

Polis, tahliye edilen yurttaşların yakınlardaki bir spor ve dinlenme merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Bölge güvenlik çemberine alınırken, olayın şu aşamada kontrol altına alındığının değerlendirildiği belirtildi.

ÜSSÜN ANA GİRİŞİ KAPATILDI

Reuters’ın aktardığına göre, görgü tanıkları silahlı polis ekiplerinin RAF Fairford’un ana girişine erişimi engellediğini bildirdi.

Üs yakınındaki Fairford köyünde yaklaşık 30 acil durum aracının bulunduğu, bunlar arasında polis araçları, ambulanslar ve itfaiye ekiplerinin de yer aldığı kaydedildi.

Gloucestershire polisi yaptığı açıklamada, bölgede “ciddi olay” ilan edildiğini ve bazı yapıların tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Açıklamada, çok sayıda erkeğin patlayıcı maddeler yasası kapsamındaki suçlardan şüpheli olarak gözaltına alındığı, bomba imha ekiplerinin ise çeşitli araçlarda inceleme yaptığı belirtildi.

Polis ayrıca, olayın sınırlandırıldığı değerlendirmesinde bulunduklarını ve ilgili kurumlarla koordineli çalıştıklarını bildirdi.

ABD: TEDBİRLERİ SÜREKLİ DEĞERLENDİRİYORUZ

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, üs çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

Sözcü, İngiltere’de konuşlu ABD askeri birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, askeri personelin, sivil çalışanların, yüklenicilerin ve ailelerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri’nin güvenlik koşullarını sürekli değerlendirdiği ve gerektiğinde koruma tedbirlerini değiştirdiği bildirildi.

İngiltere, temmuz ayında İran Devrim Muhafızları’nın ABD bombardıman uçaklarının RAF Fairford’dan havalanmasına izin verilmemesi yönündeki uyarısının ardından ülkenin olası saldırılara karşı korunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İngiliz hükümeti aynı zamanda kritik altyapı işletmecilerini Rusya kaynaklı olası sabotaj ve siber saldırı tehditlerine karşı da uyarmıştı.

Rusya ise Batılı ülkelere yönelik hibrit saldırılar düzenlediği yönündeki suçlamaları reddediyor.