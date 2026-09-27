ABD ordusunda Küba için hazırlık: 'Birlikler 90-120 gün içinde hazır olabilir'

ABD ordusunun Küba’ya yönelik olası bir operasyon için hazırlık seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği iddia edildi.

CBS News’in ulaştığı ABD Kara Kuvvetleri Rezervi’ne ait iç yazışmaya göre, ABD Güney Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde kullanılmak üzere çeşitli destek birliklerinin önümüzdeki dört ay içinde hazır hale getirilip getirilemeyeceği araştırılıyor.

Habere konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li yetkililer, belgede Küba’nın doğrudan anılmadığını ancak söz konusu çalışmanın Küba’ya yönelik devam eden askeri planlamanın bir parçası olduğunu öne sürdü.

CBS News’in aktardığına göre belgede herhangi bir askeri birliğe konuşlandırma emri verildiğine ilişkin bir ifade yer almıyor.

Ayrıca kaç askere ihtiyaç duyulacağı, birliklerin hangi ülke veya bölgeye gönderilebileceği ya da hangi görevde kullanılacağı da belirtilmiyor. ABD’li yetkililer de planlamanın, Washington yönetiminin askeri operasyon kararı aldığı anlamına gelmediğini vurguluyor.

İç yazışmada, Kara Kuvvetleri Rezervi karargâhının alt komutanlıklardan altı farklı birlik türünün olası kullanılabilirliği konusunda bilgi istediği belirtildi.

Belgede bu birliklere “90 ila 120 gün içinde ihtiyaç duyulabileceği” ifade edildi. Komutanlıklardan 25 Eylül’e kadar değerlendirmelerini merkez karargâha iletmeleri istendi.

ASKERİ POLİS, SAĞLIK VE LOJİSTİK BİRLİKLERİ GÜNDEMDE

Değerlendirilen birlikler arasında askeri polis tugayı, sağlık tugayı, mühendis taburu ve geniş çaplı lojistik operasyonlarını koordine edebilecek birliklerin bulunduğu aktarıldı.

Planlamada ayrıca ABD güçlerine yakın bölgelerde acil cerrahi müdahale ve travma tedavisi sağlayabilecek ileri sağlık ekiplerinin de yer aldığı belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı Sözcülüğü, CBS News’e yaptığı açıklamada operasyonel güvenlik gerekçesiyle olası birlik hareketleri, konuşlandırma takvimleri veya gelecekteki operasyonlara ilişkin ayrıntı paylaşmadıklarını bildirdi.

Açıklamada, Güney Komutanlığı’nın sorumluluk alanındaki olası ihtiyaçları karşılamak amacıyla ABD Silahlı Kuvvetleri’nin diğer unsurlarıyla sürekli koordinasyon içinde olduğu belirtildi.

TRUMP: “ASKERE İHTİYAÇ DUYACAĞIMIZI SANMIYORUM”

ABD Başkanı Donald Trump ise cumartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Küba konusunda askeri seçeneğe ihtiyaç duyulacağını düşünmediğini söyledi.

Trump, ABD ile Küba’nın bir anlaşmaya varabileceğini savundu ve Washington yönetiminin Havana üzerindeki ekonomik ve siyasi baskısını sürdürdüğü bir dönemde Küba’da “temel değişim” istediğini açıkça dile getirdi.

CBS News’e göre ABD güçleri bu yılın başlarında Küba çevresindeki deniz tabanı ve deniz geçiş güzergâhlarında keşif faaliyetleri gerçekleştirdi.

Haberde, ABD hava unsurlarının da daha önce olası bir konuşlandırma için yüksek hazırlık seviyesine geçirildiği ancak bu planların uygulanmadığı belirtildi.

CBS News, temmuz ayında ABD askeri planlamacıların Küba’ya yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini, bunlar arasında binlerce askerin katılabileceği hava indirme operasyonlarının da bulunduğunu bildirmişti. Yetkililer söz konusu değerlendirmelerin siyasi veya askeri bir operasyon kararı anlamına gelmediğinin altını çizmişti.

WASHINGTON-HAVANA GERİLİMİ SÜRÜYOR

Trump yönetimi son dönemde Küba’ya yönelik yaptırımları genişletirken, Havana yönetimini Rusya, Çin ve İran ile ilişkilerini geliştirmekle suçluyor.

Küba yönetimi ise ABD’nin politikalarını “ekonomik savaş” ve “saldırganlık” olarak nitelendiriyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ülkesine yönelik olası bir ABD saldırısına karşılık verileceğini açıkladı.