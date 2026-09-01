ABD ordusunda neler oluyor? Generaller görevden alınmıştı... Kara Kuvvetleri Bakanı istifa etti!

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Driscoll'un görev süresinde ordunun muharebe hazırlığı ve kapasitesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve Rusya-Ukrayna görüşmelerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise Driscoll'un neden ayrıldığı konusunda açıklama yapmadı. Driscoll'un, istifasını Başkan Trump'a sunduğu doğrulandı.

Driscoll ile Savaş Bakanı Pete Hegseth arasında aylardır özellikle üst düzey askerî atamalar ve Kara Kuvvetlerinin geleceği konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı Amerikan basınına yansımıştı.

İSTİFADAN ÖNCE TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

The Atlantic'in görüşmeden haberdar dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Driscoll, istifasından günler önce Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi.

Driscoll'un görüşmede Hegseth'in yönetimindeki Kara Kuvvetlerinin geleceğine ilişkin kaygılarını Trump'a doğrudan aktardığı belirtildi.

Kaynaklardan biri, Driscoll'un Trump'a Hegseth'in göreve gelmesinden bu yana görevden alınan, ayrılmaya zorlanan veya terfileri engellenen general ve üst düzey subayların sayısını anlattığını söyledi.

Habere göre Trump, kendisine aktarılan rakamların büyüklüğü karşısında şaşırdı.

"ORDU BU ŞEKİLDE DÖNÜŞEMEZ"

Driscoll'un Trump'a ilettiği temel uyarılardan birinin, Kara Kuvvetlerinde devam eden kapsamlı modernizasyon programına ilişkin olduğu belirtildi.

The Atlantic'in kaynaklarına göre Driscoll, çok sayıda tecrübeli komutanın kaybedilmesi halinde ordunun ihtiyaç duyduğu dönüşüm ve modernizasyon programını gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağını savundu.

Trump'ın da üst komuta kademesindeki büyük çaplı azalma konusunda kaygısını dile getirdiği öne sürüldü.

Driscoll'un aynı görüşmede Trump'a görevinden ayrılmayı planladığını söylediği de bildirildi.

GENERALLER PEŞ PEŞE GİTTİ

Hegseth'in göreve gelmesinin ardından ABD Kara Kuvvetlerinin üst yönetiminde dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Randy George, nisan ayında görevden alındı. The Atlantic'e göre Driscoll, George'un görevde kalmasını savunmuş ve görevden alınmasını bir süre engellemeye çalışmıştı.

ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Christopher Donahue da haziran ayında görevinden ayrıldı.

Driscoll'un istifasıyla birlikte Kara Kuvvetlerindeki üst düzey yönetim boşluğu daha da belirgin hale geldi. Amerikan basınına göre kuvvet, Senato tarafından onaylanmış en üst düzey sivil yöneticisinin yanı sıra Senato onaylı en üst askerî liderinden de yoksun durumda.

The Atlantic ayrıca ordunun onaylanmış operasyon komutanı ile Avrupa'daki Kara Kuvvetleri komutanlığı açısından da önemli boşluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

HEGSETH'İN POLİTİKASI TARTIŞILIYOR

Hegseth, Savunma Bakanlığına gelmesinin ardından ABD ordusunun üst komuta yapısında kapsamlı değişikliklere yöneldi.

Bazı üst düzey subaylar görevden alınırken bazı terfiler durduruldu. Hegseth ayrıca ordudaki çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının kaldırılması yönünde adımlar attı.

The Atlantic'e göre yaşanan ayrılıkların ardından 450 binden fazla aktif personeli bulunan ABD Kara Kuvvetlerindeki general sayısı yakın tarihin en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Driscoll ise görev döneminde özellikle insansız hava araçları ve yeni savaş teknolojilerinin Kara Kuvvetlerine entegrasyonuna ağırlık veren isimlerden biri olarak öne çıktı.

GERİLİM AYLARDIR SÜRÜYOR

39 yaşındaki Driscoll, Şubat 2025'te Kara Kuvvetleri Bakanlığı görevine gelmişti. Irak'ta görev yapan eski bir subay olan Driscoll, üç kuşaktır askerî geçmişe sahip bir aileden geliyor.

Amerikan basınına göre Driscoll ile Hegseth arasındaki ilişkiler özellikle askerî atamalar, üst düzey komutanların görevden alınması ve ordunun modernizasyonunun nasıl yürütüleceği konusunda giderek gerildi.

Driscoll'un istifasından hemen önce doğrudan Trump'a giderek üst komuta kademesindeki kayıpları gündeme getirdiğine ilişkin haber ise iki isim arasındaki anlaşmazlığın ulaştığı boyutu ortaya koydu.

Beyaz Saray, Driscoll'un istifasını doğrulamasına karşın Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları veya Hegseth hakkındaki uyarıları konusunda kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.