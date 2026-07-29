ABD ordusunda telefon alarmı: 'Paylaşımlar İran’a hedef gösteriyor'

Ortadoğu’daki ABD güçlerinin komutanı Amiral Brad Cooper, askerlere gönderdiği yazıda sosyal medya paylaşımlarının operasyon güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Reuters’ın ulaştığı 28 Temmuz tarihli yazıda Cooper, İran’ın haberleri, gazetecilerin paylaşımlarını ve ABD askerlerinin cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri takip ederek saldırılarının başarılı olup olmadığını neredeyse eş zamanlı biçimde görebildiğini ifade etti.

Cooper, açık kaynaklardan elde edilen bu bilgilerin doğrudan bedelinin “Amerikan askerlerinin ve hedef alınan Körfez ülkelerindeki sivillerin yaşamıyla ölçülebileceğini” belirtti.

Reuters’a konuşan iki kaynak, İran saldırılarının sık hedeflerinden biri olan Ürdün’deki bazı ABD askerlerine, cep telefonlarının ilerleyen günlerde teslim alınabileceğinin bildirildiğini söyledi.

Üçüncü bir kaynak ise operasyon güvenliği gerekçesiyle Ortadoğu genelinde benzer bir uygulamanın değerlendirildiğini ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını aktardı.

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, Cooper’ın mesajının operasyon güvenliğinin önemini hatırlatmayı amaçladığını söyledi. Hawkins, olası telefon toplama uygulamasına ilişkin ayrıntı vermedi.

ÜSSE SALDIRI ANLARINI KAYDETTİ

Uyarının ardından, 17 Temmuz’da Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne düzenlenen İran saldırısı sırasında çekilen bir görüntü yeniden gündeme geldi.

Bir ABD askerinin, askerlerin sığınağa doğru koştuğu anları kaydederek internette paylaştığı belirtildi. Cooper, görüntünün dahili kamerası bulunan Meta akıllı gözlükleriyle kaydedildiğini açıkladı.

Cooper, söz konusu videonun askerin hangi güzergâhı kullanarak sığınağa ulaştığını ve sığınağın bulunduğu bölgeyi gösterdiğini ifade etti.

ABD ordusunun elektronik karıştırma sistemleri ve diğer savaş yöntemleri nedeniyle İran’ın saldırılarının sonucunu doğrudan öğrenmekte zorlandığını belirten Cooper, internette yayımlanan görüntülerin bu durumu değiştirdiğini söyledi.

Cooper, İran’ın ateşlediği füzenin hedefi 50 metreyle mi kaçırdığını, boş bir piste mi düştüğünü yoksa kalabalık bir tesisi mi vurduğunu normal koşullarda bilemeyeceğini kaydetti.

Haberlerde yayımlanan ayrıntılı hasar listelerinin, fotoğrafların ve analizlerin İran adına ücretsiz “savaş hasarı değerlendirmesi” yaptığını savunan Cooper, bu bilgilerin ikinci bir saldırının önünü açabileceği uyarısında bulundu.

600’DEN FAZLA ASKER YARALANDI

Habere göre 28 Şubat’ta başlayan ABD-İran çatışmalarında şimdiye kadar 18 ABD askeri yaşamını yitirdi, 600’den fazla asker yaralandı.

ABD’de Demokrat milletvekilleri, Amerikan üslerindeki radar kuleleri, kışlalar ve uçak hangarlarında meydana gelen hasara ilişkin daha fazla bilgi paylaşılması çağrısında bulunuyor.

Milletvekilleri ayrıca savaşın başladığı gün İran’daki bir kız okulunun vurulmasına ilişkin ABD ordusu tarafından yürütülen soruşturmanın açıklanmasını talep ediyor.

ABD ordusunda cep telefonu kullanımı görev ve birimlere göre farklı kurallara tabi tutuluyor. Hassas operasyonlarda telefon kullanımı tamamen yasaklanabilirken, bazı askerlerin cihazlarını kilitli alanlarda bırakması gerekiyor.

Yetkililer, özellikle konum bilgisi toplayan spor ve egzersiz uygulamalarının düşman güçler tarafından askerlerin yerini belirlemek amacıyla kullanılabileceği konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Reuters, ticari olarak satılan ve akıllı telefonlardan elde edilen konum verilerinin ABD askerlerini takip etmek veya hedeflemek amacıyla kullanıldığını daha önce haberleştirmişti.

Cooper, saldırılara ilişkin ayrıntıların kamuoyuna açıklanmasının İran güçleri açısından “daha yıkıcı ikinci bir saldırı dalgası için yeşil ışığa” dönüşebileceğini belirtti.