ABD 'saldırı başlattık' dedi: İran'da patlama sesleri duyuldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"CENTCOM Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı. Başkomutan, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi."
Bunun ardından İran basını, Bender Abbas, Sirik ve Cask kenti ile Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyulduğunu aktardı.