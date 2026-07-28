ABD saldırılarında büyük yıkım: İran 270 milyar dolarlık zarar açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Fateme Muhacirani, düzenlediği basın toplantısında ABD saldırılarının kamu altyapısı ve özel mülklerde yol açtığı hasara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, ülkenin güneybatısındaki havalimanının saldırılar nedeniyle tamamen işlevsiz hale geldiğini belirterek, tesisin yeniden kullanılabilmesi için baştan inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Havalimanında halkın kullanımına sunulmak üzere satın alınan ve yenilenen bir uçağın doğrudan füze saldırısına uğradığını aktaran Muhacirani, uçaktan yalnızca kuyruğunun küçük bir bölümünün geriye kaldığını ifade etti.

Muhacirani, sivil nitelikteki Buşehr Meteoroloji Merkezi’nin de büyük ölçüde yok edildiğini bildirdi.

12 KÖPRÜ VE 2 TÜNEL HEDEF ALINDI

İran Hükümet Sözcüsü, son saldırılarda 12 köprü ile iki tünelin hedef alındığını açıkladı.

Kamu altyapısının yanı sıra yurttaşlara ait özel mülklerin de geniş çapta zarar gördüğünü belirten Muhacirani, bölgedeki balıkçı tekneleri ve turizm işletmelerinin saldırılardan ağır biçimde etkilendiğini söyledi.

Muhacirani, balıkçıların tek geçim ve istihdam kaynağı olan teknelerin ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de saldırılar nedeniyle büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

GAZ ÜRETİM KAPASİTESİNDE BÜYÜK KAYIP

İran’ın ABD ve İsrail’le yaşanan savaş nedeniyle yaklaşık 230 milyon metreküplük doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiği açıklandı.

Muhacirani, enerji altyapısında yaşanan kaybın ülke ekonomisi ve üretim kapasitesi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

İran yönetimi, nisan ayında ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım nedeniyle tazminat talep etmişti.

İlk tahminlere göre, 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından İran’ın doğrudan ve dolaylı zararının yaklaşık 270 milyar dolara ulaştığı bildirilmişti.

İran, çatışmalar sırasında ABD’nin saldırılarına, çeşitli Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve ekipmanlarını hedef alarak karşılık verdiğini açıklamıştı.