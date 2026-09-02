ABD Savunma Bakanı’nın ehliyeti dark web’de satışa çıktı

ABD’de milyonlarca kişinin kimlik bilgilerinin dark web’de satışa çıkarıldığı büyük çaplı bir veri güvenliği skandalı gündeme geldi.

Siber güvenlik alanında yayın yapan KrebsOnSecurity’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in sürücü belgesi de satışa sunulan kayıtlar arasında yer aldı. Veri tabanında Hegseth’in yanı sıra bazı üst düzey ABD hükümet yetkililerine ait ehliyet kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.

“Nexus” adı verilen kimlik hırsızlığı hizmetinin, ABD ve Kanada’daki kişilere ait 153 milyondan fazla sürücü belgesi kaydını elinde bulundurduğu öne sürüldü.

Platformun ayrıca 10 milyondan fazla kimlik kartı, 3 milyondan fazla seyahat belgesi veya uluslararası kimlik ile en az 579 bin sağlık kartına ait veriye sahip olduğu iddia edildi.

KrebsOnSecurity’a göre hizmet, 31 Ağustos’ta Rusça yayın yapan Exploit adlı siber suç forumunda yeni açılan bir hesap tarafından tanıtıldı.

VERİLERİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Nexus’un arkasındaki kişiler, verilerin büyük şirketlere hizmet veren bir kimlik doğrulama firmasına yönelik aktif bir siber saldırıdan elde edildiğini öne sürdü.

KrebsOnSecurity’ın incelemesi, verilerin Louisiana merkezli kimlik doğrulama şirketi IDScan.net ile bağlantılı olabileceğine işaret etti.

Şirket, sistemlerinin dünya genelinde 20 binden fazla noktada aylık 21 milyondan fazla kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirdiğini belirtiyor. Teknolojide kimlik belgelerinin kızılötesi ve ultraviyole görüntüleri de kullanılabiliyor.

IDScan.net ise olayla ilgili inceleme başlattığını ancak veri sızıntısının niteliği ve kapsamına ilişkin henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını bildirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından FBI’ın New Orleans ofisi, IDScan.net ile bağlantılı olası veri ihlalinin kaynağını araştırmak üzere resmi soruşturma başlattı.

Haberde, FBI’daki üst düzey bir yetkilinin sürücü belgesi bilgilerinin de veri tabanında bulunduğu aktarıldı.

VERİLERİN GERÇEKLİĞİ TEST EDİLDİ

KrebsOnSecurity, veri tabanının gerçek olup olmadığını test etmek amacıyla 12’den fazla kişinin kaydını aradı. Bunlardan 9’una ait sürücü belgelerinin sistemde bulunduğu belirtildi.

Kayıtlardaki zaman damgalarının, söz konusu kişilerin seyahat ettiği veya ehliyetlerini kimlik doğrulaması amacıyla kullandığı tarihlerle örtüştüğü tespit edildi.

Bazı kayıtlarda ehliyetlerin ön ve arka yüzlerinin yanı sıra kızılötesi ve ultraviyole taramalarının da yer aldığı bildirildi. Bu durum, verilerin sahte kayıtlardan oluşmadığı yönündeki endişeleri artırdı.

Haberin yayımlanmasından kısa süre sonra Nexus adlı hizmetin dark web’deki sitesi erişime kapandı.

Sitenin giriş ekranının yerine, hizmetin artık kullanılamadığını belirten kısa bir mesaj konuldu.