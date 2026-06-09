ABD seçimlerinde isim krizi: Aynı adlı aday için inceleme başlatıldı

ABD’nin Alaska eyaletinde, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile aynı adı taşıyan bir aday hakkında seçmenleri yanıltma iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alaska’da seçimlerden sorumlu en üst yetkili olan Cumhuriyetçi Vali Yardımcısı Nancy Dahlstrom, Daniel James Sullivan Jr. hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kampanya sitesinde “Dan Sullivan” adını kullanan adayın, 18 Ağustos’ta yapılacak ön seçim pusulasında yer alıp alamayacağı soruşturmanın sonucuna göre belirlenecek.

Dahlstrom, adaya gönderdiği mektupta, eyalete ulaşan güvenilir iddialara göre Sullivan’ın adaylığını başka bir kampanyayla koordineli şekilde sunduğunu belirtti.

İddialara göre Sullivan, görevdeki Senatör Dan Sullivan ile aynı ad ve soyadı taşımasını, ayrıca aynı parti kimliğini kullanmasını seçmenleri yanıltmak amacıyla değerlendirdi.

Dahlstrom, iddiaların doğru çıkması halinde bunun yalnızca seçmenleri aldatmak anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda başka bir adayın haklarını da zedeleyeceğini ifade etti.

Eski bir ABD Orman Hizmetleri çalışanı ve ilkokul öğretmeni olan Daniel James Sullivan Jr., 29 Mayıs’ta adaylık başvurusu yapmıştı.

Kampanya sitesinde ise “Dan Sullivan, ABD Senatosu koltuğu için Dan Sullivan’a meydan okuyor” ifadesi yer aldı.

YEMİNLİ BEYAN İSTENDİ

Dahlstrom, Sullivan’dan çarşamba gününe kadar yeminli bir beyan sunmasını istedi.

Adaydan, daha önce Cumhuriyetçi Parti ile bir bağının olup olmadığı, geçmiş seçmen kayıtlarında hangi isimleri kullandığı ve senatörün internet sitesi ile logosunu kasıtlı olarak taklit edip etmediği sorularını yanıtlaması talep edildi.

Dahlstrom ayrıca Sullivan’a, herhangi bir danışman, başka bir Senato adayı ya da Demokrat Parti temsilcisiyle adaylığı konusunda temas kurup kurmadığını da sordu.

Sullivan’ın pusulada “Sullivan, Daniel James Jr. (görevde olmayan)” şeklinde yer almasına itiraz edip etmeyeceği de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.