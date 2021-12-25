ABD seçimlerinde rüzgar değişiyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 10:00

ABD'de Başkan Joe Biden'ın halk tarafından onaylanma oranının yüzde 41'lere kadar gerilemesinin ardından İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketi tarafından yapılan seçim anketi ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Şirket tarafından, 1500 ABD'li yetişkinin katılımıyla 18 Aralık'ta yapılan ankette, bugün ABD'de başkanlık seçimi yapılması durumunda Trump'ın 6 puan farkla Biden'ı yenebileceği kaydedildi.

BIDEN'IN OYLARI DÜŞÜŞTE

Varsayımsal eşleme ile yapılan söz konusu ankette, katılımcıların yüzde 44'ü Trump'a, yüzde 38'i Biden'a oy vereceğini belirtirken, yüzde 12'lik kesim kararsız olduğunu, yüzde 5'i başka bir adaya oy vereceğini ve yüzde 1'lik kesim ise oy kullanmayacağını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 44'ü Biden yönetimin politikalarını onayladığını aktarırken, yüzde 38'i onaylamadığını bildirdi. Göç konusunda ise ankete katılanların yüzde 46'sının Biden yönetiminin politikasını onaylamadığı belirtildi.

DELEGE SAYISI ÖNEMLİ

ABD'de geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde, resmi sonuçlara göre, Biden oyların 51,3'ünü, Trump ise oyların yüzde 46,9'unu almıştı.

Biden, Trump'ın aldığı 232 delegeye karşılık 306 delege ile seçimden galip çıkan taraf olmuştu. ABD seçim sisteminde en fazla oyu alan değil 538 delegeden en az 270'ini çıkaran aday seçimlerin galibi oluyor.